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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2871287228732874

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 30
Вже навіть перевищили
37%
11
Приблизно на рівні 2013
13%
4
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
30%
9
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:26

  Понаехал написав:
  Елена8 написав:Ценный специалист который на Украину приезжает за бесплатным даванием от РСП. Что ж вы ценный специалист на это денег не зарабатываете, может не такой уж вы и ценный.

в Украину я езжу проведать родственников и в РФ и в Израиль. А жене я не изменяю. Так что не надо наговаривать.

Вы четко сказали что РСП дают быстро когда видят что ты из США, так что был опыт и ты жене изменяешь
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:30

  Елена8 написав:
  investorkiev написав:
  Елена8 написав:Не знаю историю твоей жизни, но наверное в США ты весь в поисках американской бабушки, чтоб жениться и получить гражданство или вид на жительство

Елена, к сожалению пропал мой пост с советом Вам заняться вумбилдингом.

Может, я это при встрече вам это расскажу?
как на счет поужинать вместе? обсудим сложную лендлордскую жизнь. У вас 3 квартиры, у меня парочку - уже есть общие темы.

Я хамов не люблю. Ищите себе такую же как вы

вот видите. я дал вам шанс, но вы его профукиваете...

поймите, в Украине кисок больше чем качанов на 2 млн!!! нужно хвататься за каждый качан, они в дефиците!
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:34

Ребята, спасибо всем за отклики. Не ожидал, что вопрос о прописке сестры приведёт к советам кому-то заняться вумбилдингом, к обвинениям в изменах и т.д. Про приватизацию чердака и кладовки, наверное, и спрашивать не буду.
artlife
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:35

  artlife написав:Ребята, спасибо всем за отклики. Не ожидал, что вопрос о прописке сестры приведёт к советам кому-то заняться вумбилдингом, к обвинениям в изменах и т.д. Про приватизацию чердака и кладовки, наверное, и спрашивать не буду.

Да тут надо быть осторожнее с вопросами)))
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:вот видите. я дал вам шанс, но вы его профукиваете...

поймите, в Украине кисок больше чем качанов на 2 млн!!! нужно хвататься за каждый качан, они в дефиците!

+++ Киска теряет в цене после 30ти как недвига после 08го :mrgreen:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:45

  vladus17 написав:
  investorkiev написав:вот видите. я дал вам шанс, но вы его профукиваете...

поймите, в Украине кисок больше чем качанов на 2 млн!!! нужно хвататься за каждый качан, они в дефиците!

+++ Киска теряет в цене после 30ти как недвига после 08го :mrgreen:


кстати глубокая мысль
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:52

investorkiev
Шарлиз Терон вчера в восьмом Форсаже в 42 весьма и весьма выглядела.
Просто надо кисок домашних и ухоженных употреблять
барабашов
 
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