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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:26
Понаехал написав: Елена8 написав:
Ценный специалист который на Украину приезжает за бесплатным даванием от РСП. Что ж вы ценный специалист на это денег не зарабатываете, может не такой уж вы и ценный.
в Украину я езжу проведать родственников и в РФ и в Израиль. А жене я не изменяю. Так что не надо наговаривать.
Вы четко сказали что РСП дают быстро когда видят что ты из США, так что был опыт и ты жене изменяешь
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Елена8
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:30
Елена8 написав: investorkiev написав: Елена8 написав:
Не знаю историю твоей жизни, но наверное в США ты весь в поисках американской бабушки, чтоб жениться и получить гражданство или вид на жительство
Елена, к сожалению пропал мой пост с советом Вам заняться вумбилдингом.
Может, я это при встрече вам это расскажу?
как на счет поужинать вместе? обсудим сложную лендлордскую жизнь. У вас 3 квартиры, у меня парочку - уже есть общие темы.
Я хамов не люблю. Ищите себе такую же как вы
вот видите. я дал вам шанс, но вы его профукиваете...
поймите, в Украине кисок больше чем качанов на 2 млн!!! нужно хвататься за каждый качан, они в дефиците!
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investorkiev
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:34
Ребята, спасибо всем за отклики. Не ожидал, что вопрос о прописке сестры приведёт к советам кому-то заняться вумбилдингом, к обвинениям в изменах и т.д. Про приватизацию чердака и кладовки, наверное, и спрашивать не буду.
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artlife
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:35
artlife написав:
Ребята, спасибо всем за отклики. Не ожидал, что вопрос о прописке сестры приведёт к советам кому-то заняться вумбилдингом, к обвинениям в изменах и т.д. Про приватизацию чердака и кладовки, наверное, и спрашивать не буду.
Да тут надо быть осторожнее с вопросами)))
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Елена8
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:35
investorkiev написав:
вот видите. я дал вам шанс, но вы его профукиваете...
поймите, в Украине кисок больше чем качанов на 2 млн!!! нужно хвататься за каждый качан, они в дефиците!
+++ Киска теряет в цене после 30ти как недвига после 08го
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vladus17
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:45
vladus17 написав: investorkiev написав:
вот видите. я дал вам шанс, но вы его профукиваете...
поймите, в Украине кисок больше чем качанов на 2 млн!!! нужно хвататься за каждый качан, они в дефиците!
+++ Киска теряет в цене после 30ти как недвига после 08го
кстати глубокая мысль
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investorkiev
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:52
investorkiev
Шарлиз Терон вчера в восьмом Форсаже в 42 весьма и весьма выглядела.
Просто надо кисок домашних и ухоженных употреблять
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барабашов
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