Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:24

По вариантам сейчас на рынке действительно туговато. И если выпадает что-то хорошее, то может и продается. но фото потом еще гуляют по сайтам пару лет.

Я не спешу с покупкой, но хочется уже обзавестись собственными метрами. Что касается риэлторов - однозначно буду стараться кидать. Уж больно много негатива от них в этом деле) По сути ничего не делают, но хотят снять со сделки 3-5к. За что?