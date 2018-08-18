Глядя на такое по 1800 уе за квадрат из пеноблока в дупе мира, я тоже хочу билет на ракету.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:07
за что опять забанили космонавта?? за вумбилдинг?
Глядя на такое по 1800 уе за квадрат из пеноблока в дупе мира, я тоже хочу билет на ракету.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:15
Никто не любит лендлордов. Они отравляют людям жизнь не только в Киеве.
Думаю скоро их будут не просто банить, а отлавливать и линчевать по всему миру.
#громадянськаконфіскація
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:19
Пеноблок - не проблема. Но 245куе за квартиру "от строителей" на Салютной... РОкета потеряла управление.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:22
вонь идет от вашего вброса
"ООО «Финансовая компания «Жилье-Капитал» начала отзывать свидетельства об участии в фонде финансирования строительства жилого комплекса «Genesis» на улице Индустриальной, 2 в Киеве, фактически оставляя людей и без денег, и без будущего жилья."
иногда лучше помолчать...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:27
Я вам говорил что Ричмонд сливать рановато...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:42
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:48
у меня есть
а у вас, кроме овновбросов?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:51
А кто такое somilitark , а то он от моих сообщений аж извёлся, вот какой опус написал в ЛС:
Не позорьтесь,я со стороны вижу как у вас подгорает.
мужика нет,детей нет,наверное в свои 3 квартиры вы записали наследство от бабушек\дедушек,а особенно вас изнутри поедает несправедливость.
В смысле вы наверное сейчас за кем-то досматриваете(мать или отец,или оба),в своё время были кавалеры,но свой бутончик хранили для более достойных и понимающих в красоте.
А теперь 40+ и вы нах никому не нужны,даже с наследством.
У меня две одногрупницы такие,одна с мамой и котом живёт,другая с сестрой вроде и полмира объездила,но депресняк накрыл обоих,вторая ударилась играть в что где когда.
Думаю они девственницы,да и вы скорее всего тоже.
Так что просто молчите,со стороны очень сильно всё видно,вашу ненависть на весь мир,на мужиков,на родителей,мол им вы всё отдали,а ничего взамен не получили,молодость ушла,впереди только смута.
Удачи,может в церковь ударьтесь,может поможет сделать душе легче(без подколок).
Это человек в здравии вобще? Он серьезно думает, что девушка с 3 квартирами может плохо выглядеть? Даже если у неё генетика как у свиньи при современной косметологии можно все исправить. И даже если предположить что я совсем не работаю, а сдаю жильё в аренду, то минимум 30000 грн в месяц имею и могу себе позволить хоть минимально за собой следить. А то вдруг я ещё и работаю и вдруг даже не кассиром в атб !
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:52
нифига у вас нет.
всего наилучшего.
все вопросы о каких-то "вбросах" - к журналисту Дмитрию Чернышеву.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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