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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2870287128722873

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 30
Вже навіть перевищили
37%
11
Приблизно на рівні 2013
13%
4
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
30%
9
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:07

за что опять забанили космонавта?? за вумбилдинг?

Глядя на такое по 1800 уе за квадрат из пеноблока в дупе мира, я тоже хочу билет на ракету.

https://www.country.ua/buy/new-building/3779001.html
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:15

  Жека79 написав:за что опять забанили космонавта?? за вумбилдинг?

Никто не любит лендлордов. Они отравляют людям жизнь не только в Киеве.
http://www.msn.com/en-us/money/realesta ... ocid=ientp
Думаю скоро их будут не просто банить, а отлавливать и линчевать по всему миру.
#громадянськаконфіскація
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:19

  Жека79 написав:Глядя на такое по 1800 уе за квадрат из пеноблока в дупе мира, я тоже хочу билет на ракету.

https://www.country.ua/buy/new-building/3779001.html

Пеноблок - не проблема. Но 245куе за квартиру "от строителей" на Салютной... РОкета потеряла управление.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:22

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:юрий-Т вы вроде по легенде "юрист"?
так зачем набрасывать тут гуано на вентилятор?
разобрались о чем речь или тупо журналюшкой прикинулись???

комплекс стоит, никто не строит, вонь идёт.
если у вас есть конкретная инфо о схеме достройки, по которой они пойдут без КГС - буду рад почитать.
если инфо нет - можете продолжать и дальше в том же духе.

вонь идет от вашего вброса
"ООО «Финансовая компания «Жилье-Капитал» начала отзывать свидетельства об участии в фонде финансирования строительства жилого комплекса «Genesis» на улице Индустриальной, 2 в Киеве, фактически оставляя людей и без денег, и без будущего жилья."
иногда лучше помолчать...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:27

  airmax78 написав:
  Жека79 написав:Глядя на такое по 1800 уе за квадрат из пеноблока в дупе мира, я тоже хочу билет на ракету.

https://www.country.ua/buy/new-building/3779001.html

Пеноблок - не проблема. Но 245куе за квартиру "от строителей" на Салютной... РОкета потеряла управление.

Я вам говорил что Ричмонд сливать рановато...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:42

  Прохожий написав:иногда лучше помолчать...

да не вопрос.
я так понимаю, информации никакой нет?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:48

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:иногда лучше помолчать...

да не вопрос.
я так понимаю, информации никакой нет?

у меня есть
а у вас, кроме овновбросов?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:51

А кто такое somilitark , а то он от моих сообщений аж извёлся, вот какой опус написал в ЛС:
Не позорьтесь,я со стороны вижу как у вас подгорает.

мужика нет,детей нет,наверное в свои 3 квартиры вы записали наследство от бабушек\дедушек,а особенно вас изнутри поедает несправедливость.

В смысле вы наверное сейчас за кем-то досматриваете(мать или отец,или оба),в своё время были кавалеры,но свой бутончик хранили для более достойных и понимающих в красоте.

А теперь 40+ и вы нах никому не нужны,даже с наследством.

У меня две одногрупницы такие,одна с мамой и котом живёт,другая с сестрой вроде и полмира объездила,но депресняк накрыл обоих,вторая ударилась играть в что где когда.
Думаю они девственницы,да и вы скорее всего тоже.
Так что просто молчите,со стороны очень сильно всё видно,вашу ненависть на весь мир,на мужиков,на родителей,мол им вы всё отдали,а ничего взамен не получили,молодость ушла,впереди только смута.

Удачи,может в церковь ударьтесь,может поможет сделать душе легче(без подколок).

Это человек в здравии вобще? Он серьезно думает, что девушка с 3 квартирами может плохо выглядеть? Даже если у неё генетика как у свиньи при современной косметологии можно все исправить. И даже если предположить что я совсем не работаю, а сдаю жильё в аренду, то минимум 30000 грн в месяц имею и могу себе позволить хоть минимально за собой следить. А то вдруг я ещё и работаю и вдруг даже не кассиром в атб !
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:52

  Прохожий написав:
  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:иногда лучше помолчать...

да не вопрос.
я так понимаю, информации никакой нет?

у меня есть
а у вас, кроме овновбросов?

нифига у вас нет.
всего наилучшего.
все вопросы о каких-то "вбросах" - к журналисту Дмитрию Чернышеву.
https://dengi.informator.ua/2020/01/31/ ... uet-dengi/
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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