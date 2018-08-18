Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:51

А кто такое somilitark , а то он от моих сообщений аж извёлся, вот какой опус написал в ЛС:

Не позорьтесь,я со стороны вижу как у вас подгорает.



мужика нет,детей нет,наверное в свои 3 квартиры вы записали наследство от бабушек\дедушек,а особенно вас изнутри поедает несправедливость.



В смысле вы наверное сейчас за кем-то досматриваете(мать или отец,или оба),в своё время были кавалеры,но свой бутончик хранили для более достойных и понимающих в красоте.



А теперь 40+ и вы нах никому не нужны,даже с наследством.



У меня две одногрупницы такие,одна с мамой и котом живёт,другая с сестрой вроде и полмира объездила,но депресняк накрыл обоих,вторая ударилась играть в что где когда.

Думаю они девственницы,да и вы скорее всего тоже.

Так что просто молчите,со стороны очень сильно всё видно,вашу ненависть на весь мир,на мужиков,на родителей,мол им вы всё отдали,а ничего взамен не получили,молодость ушла,впереди только смута.



Удачи,может в церковь ударьтесь,может поможет сделать душе легче(без подколок).



Это человек в здравии вобще? Он серьезно думает, что девушка с 3 квартирами может плохо выглядеть? Даже если у неё генетика как у свиньи при современной косметологии можно все исправить. И даже если предположить что я совсем не работаю, а сдаю жильё в аренду, то минимум 30000 грн в месяц имею и могу себе позволить хоть минимально за собой следить. А то вдруг я ещё и работаю и вдруг даже не кассиром в атб !