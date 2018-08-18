Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:36

Понаехал написав: Елена8 написав: мужика нет,детей нет мужика нет,детей нет

Осознала. молодец Осознала. молодец

Это была цитата ЛС которое Somilitark мне отправил. Вот ещё «Я же не поносил вас у всех на глазах?Я написал вам в личку,скажите,вам 44 года?» отвечаю: меня не нужно поносить ни у всех на глазах, ни в ЛС. Более того это ты сам себя поносишь- я просто выставила твой опус всем на обозрение. По поводу возраста- мне гораздо меньше