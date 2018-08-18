Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Елена8 написав:У меня две одногрупницы такие,одна с мамой и котом живёт,другая с сестрой вроде и полмира объездила,но депресняк накрыл обоих,вторая ударилась играть в что где когда. Думаю они девственницы,да и вы скорее всего тоже. Так что просто молчите,со стороны очень сильно всё видно,вашу ненависть на весь мир,на мужиков,на родителей,мол им вы всё отдали,а ничего взамен не получили,молодость ушла,впереди только смута.
Удачи,может в церковь ударьтесь,может поможет сделать душе легче(без подколок).
зовите флая. он как раз интересуется такими сдвинутыми, как Елена8
Это была цитата ЛС которое Somilitark мне отправил. Вот ещё «Я же не поносил вас у всех на глазах? Я написал вам в личку,скажите,вам 44 года?» отвечаю: меня не нужно поносить ни у всех на глазах, ни в ЛС. Более того это ты сам себя поносишь- я просто выставила твой опус всем на обозрение. По поводу возраста- мне гораздо меньше
Елена8 написав:У меня две одногрупницы такие,одна с мамой и котом живёт,другая с сестрой вроде и полмира объездила,но депресняк накрыл обоих,вторая ударилась играть в что где когда. Думаю они девственницы,да и вы скорее всего тоже. Так что просто молчите,со стороны очень сильно всё видно,вашу ненависть на весь мир,на мужиков,на родителей,мол им вы всё отдали,а ничего взамен не получили,молодость ушла,впереди только смута.
Удачи,может в церковь ударьтесь,может поможет сделать душе легче(без подколок).
зовите флая. он как раз интересуется такими сдвинутыми, как Елена8
І шо там цікаво?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Самое интересное,что вопросов по тексту не было,была очередная истерика и желание меня мокануть привселюдно(((
А какие должны быть у меня вопросы по тексту? Все не так -я не 40+ девственница досматривающая пожилых. Но если представить, что все было бы так, то что ты хотел добиться- испортить настроение, показать что у другого человека нет перспектив, будущего, надежды на счастье? В чем цель твоего сообщения?