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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 287228732874287528762877>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 30
Вже навіть перевищили
37%
11
Приблизно на рівні 2013
13%
4
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
30%
9
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:00

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:
  Yuri_T написав:да не вопрос.
я так понимаю, информации никакой нет?

у меня есть
а у вас, кроме овновбросов?

сомневаюсь.
всего наилучшего.
все вопросы о каких-то "вбросах" - к журналисту Дмитрию Чернышеву.
https://dengi.informator.ua/2020/01/31/ ... uet-dengi/

нда...к журналюшке у меня вопросов нет, впрочем к "юристу" юрий_Т уже тоже...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:02

  Елена8 написав:мужика нет,детей нет

Осознала. молодец :)
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:03

  Елена8 написав:У меня две одногрупницы такие,одна с мамой и котом живёт,другая с сестрой вроде и полмира объездила,но депресняк накрыл обоих,вторая ударилась играть в что где когда.
Думаю они девственницы,да и вы скорее всего тоже.
Так что просто молчите,со стороны очень сильно всё видно,вашу ненависть на весь мир,на мужиков,на родителей,мол им вы всё отдали,а ничего взамен не получили,молодость ушла,впереди только смута.

Удачи,может в церковь ударьтесь,может поможет сделать душе легче(без подколок).

зовите флая. он как раз интересуется такими сдвинутыми, как Елена8 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:12

  Прохожий написав:нда...к журналюшке у меня вопросов нет, впрочем к "юристу" юрий_Т уже тоже...

здесь не это главное.
имхо, чтобы к продавцам Генезиса не было вопросов у инвесторов.
к рылам всяким, примазанным к ОП, которые перепродавали недострой.
вот это важнее.
всего доброго.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:19

  Yuri_T написав:умеет сомик удивить

Самое интересное,что вопросов по тексту не было,была очередная истерика и желание меня мокануть привселюдно(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:23

  Yuri_T написав:
  Елена8 написав:А кто такое somilitark , а то он от моих сообщений аж извёлся, вот какой опус написал в ЛС
Это человек в здравии вообще? :

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
умеет сомик удивить


Мне кажется он уже всем писал в личку)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:36

  Понаехал написав:
  Елена8 написав:мужика нет,детей нет

Осознала. молодец :)

Это была цитата ЛС которое Somilitark мне отправил. Вот ещё «Я же не поносил вас у всех на глазах?
Я написал вам в личку,скажите,вам 44 года?» отвечаю: меня не нужно поносить ни у всех на глазах, ни в ЛС. Более того это ты сам себя поносишь- я просто выставила твой опус всем на обозрение. По поводу возраста- мне гораздо меньше
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:37

  Понаехал написав:
  Елена8 написав:У меня две одногрупницы такие,одна с мамой и котом живёт,другая с сестрой вроде и полмира объездила,но депресняк накрыл обоих,вторая ударилась играть в что где когда.
Думаю они девственницы,да и вы скорее всего тоже.
Так что просто молчите,со стороны очень сильно всё видно,вашу ненависть на весь мир,на мужиков,на родителей,мол им вы всё отдали,а ничего взамен не получили,молодость ушла,впереди только смута.

Удачи,может в церковь ударьтесь,может поможет сделать душе легче(без подколок).

зовите флая. он как раз интересуется такими сдвинутыми, как Елена8 :mrgreen:

І шо там цікаво?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:39

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:
  Елена8 написав:А кто такое somilitark , а то он от моих сообщений аж извёлся, вот какой опус написал в ЛС
Это человек в здравии вообще? :

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
умеет сомик удивить


Мне кажется он уже всем писал в личку)))

Мені нє, зато акурт да!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:39

  somilitark написав:
  Yuri_T написав:умеет сомик удивить

Самое интересное,что вопросов по тексту не было,была очередная истерика и желание меня мокануть привселюдно(((

А какие должны быть у меня вопросы по тексту? Все не так -я не 40+ девственница досматривающая пожилых. Но если представить, что все было бы так, то что ты хотел добиться- испортить настроение, показать что у другого человека нет перспектив, будущего, надежды на счастье? В чем цель твоего сообщения?
Елена8
 
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