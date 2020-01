Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:37

Понаехал написав: Елена8 написав: У меня две одногрупницы такие,одна с мамой и котом живёт,другая с сестрой вроде и полмира объездила,но депресняк накрыл обоих,вторая ударилась играть в что где когда.

Думаю они девственницы,да и вы скорее всего тоже.

Так что просто молчите,со стороны очень сильно всё видно,вашу ненависть на весь мир,на мужиков,на родителей,мол им вы всё отдали,а ничего взамен не получили,молодость ушла,впереди только смута.



зовите флая. он как раз интересуется такими сдвинутыми, как Елена8

І шо там цікаво?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/