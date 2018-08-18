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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28732874287528762877>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 30
Вже навіть перевищили
37%
11
Приблизно на рівні 2013
13%
4
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
30%
9
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:43

  flyman написав:І шо там цікаво?


Ничего,Понаех пошутил.
С годами они думают что могут за деньги купить мужика,ошибаются,самодостаточным мужикам этого не надо,есть свои ресурсы и шльндры помоложе и повкусней.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:44

Вот ещё: Somiltark : “Я думаю вы удивились,как по нескольким сообщениям вас разобрали по полочкам кто вы такая.

И вам скажу на старость,это очень некрасиво выставлять на показ ЛИЧНОЕ сообщение,я думаю что вам очень трудно,вавки в голове у вас уже навсегда,когда ваша мама умрёт вам совсем сорвёт крышу,мне вас очень жаль,искренне.
п.с. в крайнем случае жалуйтесь модератору,но пытаться меня мокануть при всех,мужики вас точно уже не возьмут,НИКАКИЕ :lol:
Ответ: не надо меня учить что мне делать с моими сообщениями- выставляю потому что хочу чтоб форум знал своих хероев, а то ещё не дай Бог кто-то тебя всерьёз принимает здесь
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:48

  somilitark написав:
  flyman написав:І шо там цікаво?


Ничего,Понаех пошутил.
С годами они думают что могут за деньги купить мужика,ошибаются,самодостаточным мужикам этого не надо,есть свои ресурсы и шльндры помоложе и повкусней.

Вот именно. В тех 3х квартирах пусть разводит кошек.
А нормальные мужики будут жить с теми, кто их подерживает по жизни и идет нога в ногу.
А престарелые кошатницы могут и дальше вопить о том, что все мужики козлы, и мечтать в тайне пристроить хоть как-то лотерейку. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:49

  flyman написав:І шо там цікаво?

3 квартиры и престарелая одинокая дама. ты ж одним ходом можешь сразу свой план окружения Киева ковалерками осуществить :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:51

  flyman написав:Мені нє, зато акурт да!

что предлагал? подвал в турции? :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:54

модераторы есть на форуме???

  Понаехал написав:
  flyman написав:Мені нє, зато акурт да!

что предлагал? подвал в турции? :mrgreen:

сколько можно читать этот поток подсознания???
от учетки "Понаехал" не припомню НИ ОДНОГО поста по теме ветки...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:55

  Прохожий написав:от учетки "Понаехал" не припомню НИ ОДНОГО поста по теме ветки...

не делай мне мозги. нажми кнопку игнор и все.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:57

Елена, не переживайте, сомик известный ебанько, у него мания всех на чистую воду выводить, и доказать что-то, если он уже себе пазл свой сложил в голове, невозможно.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:57

  Прохожий написав:сколько можно читать этот поток подсознания???


А что лучше читать,что Генезис наверное никогда не достроят?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:01

  Понаехал написав:
  somilitark написав:
  flyman написав:І шо там цікаво?


Ничего,Понаех пошутил.
С годами они думают что могут за деньги купить мужика,ошибаются,самодостаточным мужикам этого не надо,есть свои ресурсы и шльндры помоложе и повкусней.

Вот именно. В тех 3х квартирах пусть разводит кошек.
А нормальные мужики будут жить с теми, кто их подерживает по жизни и идет нога в ногу.
А престарелые кошатницы могут и дальше вопить о том, что все мужики козлы, и мечтать в тайне пристроить хоть как-то лотерейку. :mrgreen:[/Я не говорила что все мужчины козлы- я говорила что конкретно вы козлы- все те чмошники которые тут голосовали чтоб брат не прописывал сестру, так как если ее кинул какой-то м...удак наподобие отписавшихся, то она этой пропиской собирается поселиться в брата квартире, те кому РСП не люди, хотя они сами ничего из себя не представляют и единственное что могут предложить женщинам это свой простатит, эмигранты США которые сюда нахаляву под... ебнуться приезжают, сумасшедшие Somilitark которые даже не отрицают наличие проблем с головой, цитирую его: «Да у меня может и не всё в порядке,у нас у всех по-своему не в порядке у каждого с головой,просто очень некрасиво выставлять личные сообщения,вы мечетесь,вы не знаете как поступить...», озабоченные вумбилдингом и по. Да это все козлы
Елена8
 
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