Ничего,Понаех пошутил.
С годами они думают что могут за деньги купить мужика,ошибаются,самодостаточным мужикам этого не надо,есть свои ресурсы и шльндры помоложе и повкусней.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:43
Ничего,Понаех пошутил.
С годами они думают что могут за деньги купить мужика,ошибаются,самодостаточным мужикам этого не надо,есть свои ресурсы и шльндры помоложе и повкусней.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:44
Вот ещё: Somiltark : “Я думаю вы удивились,как по нескольким сообщениям вас разобрали по полочкам кто вы такая.
И вам скажу на старость,это очень некрасиво выставлять на показ ЛИЧНОЕ сообщение,я думаю что вам очень трудно,вавки в голове у вас уже навсегда,когда ваша мама умрёт вам совсем сорвёт крышу,мне вас очень жаль,искренне.
п.с. в крайнем случае жалуйтесь модератору,но пытаться меня мокануть при всех,мужики вас точно уже не возьмут,НИКАКИЕ ”
Ответ: не надо меня учить что мне делать с моими сообщениями- выставляю потому что хочу чтоб форум знал своих хероев, а то ещё не дай Бог кто-то тебя всерьёз принимает здесь
Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:48
Вот именно. В тех 3х квартирах пусть разводит кошек.
А нормальные мужики будут жить с теми, кто их подерживает по жизни и идет нога в ногу.
А престарелые кошатницы могут и дальше вопить о том, что все мужики козлы, и мечтать в тайне пристроить хоть как-то лотерейку.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:49
Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:51
Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:54
модераторы есть на форуме???
сколько можно читать этот поток подсознания???
от учетки "Понаехал" не припомню НИ ОДНОГО поста по теме ветки...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:55
Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:57
Елена, не переживайте, сомик известный ебанько, у него мания всех на чистую воду выводить, и доказать что-то, если он уже себе пазл свой сложил в голове, невозможно.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:57
А что лучше читать,что Генезис наверное никогда не достроят?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:01
Вот именно. В тех 3х квартирах пусть разводит кошек.
А нормальные мужики будут жить с теми, кто их подерживает по жизни и идет нога в ногу.
А престарелые кошатницы могут и дальше вопить о том, что все мужики козлы, и мечтать в тайне пристроить хоть как-то лотерейку. [/Я не говорила что все мужчины козлы- я говорила что конкретно вы козлы- все те чмошники которые тут голосовали чтоб брат не прописывал сестру, так как если ее кинул какой-то м...удак наподобие отписавшихся, то она этой пропиской собирается поселиться в брата квартире, те кому РСП не люди, хотя они сами ничего из себя не представляют и единственное что могут предложить женщинам это свой простатит, эмигранты США которые сюда нахаляву под... ебнуться приезжают, сумасшедшие Somilitark которые даже не отрицают наличие проблем с головой, цитирую его: «Да у меня может и не всё в порядке,у нас у всех по-своему не в порядке у каждого с головой,просто очень некрасиво выставлять личные сообщения,вы мечетесь,вы не знаете как поступить...», озабоченные вумбилдингом и по. Да это все козлы
|