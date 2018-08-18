Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:01

Понаехал написав: somilitark написав: flyman написав: І шо там цікаво? І шо там цікаво?



Ничего,Понаех пошутил.

С годами они думают что могут за деньги купить мужика,ошибаются,самодостаточным мужикам этого не надо,есть свои ресурсы и шльндры помоложе и повкусней. Ничего,Понаех пошутил.С годами они думают что могут за деньги купить мужика,ошибаются,самодостаточным мужикам этого не надо,есть свои ресурсы и шльндры помоложе и повкусней.

Вот именно. В тех 3х квартирах пусть разводит кошек.А нормальные мужики будут жить с теми, кто их подерживает по жизни и идет нога в ногу.А престарелые кошатницы могут и дальше вопить о том, что все мужики козлы, и мечтать в тайне пристроить хоть как-то лотерейку.[/Я не говорила что все мужчины козлы- я говорила что конкретно вы козлы- все те чмошники которые тут голосовали чтоб брат не прописывал сестру, так как если ее кинул какой-то м...удак наподобие отписавшихся, то она этой пропиской собирается поселиться в брата квартире, те кому РСП не люди, хотя они сами ничего из себя не представляют и единственное что могут предложить женщинам это свой простатит, эмигранты США которые сюда нахаляву под... ебнуться приезжают, сумасшедшие Somilitark которые даже не отрицают наличие проблем с головой, цитирую его: «Да у меня может и не всё в порядке,у нас у всех по-своему не в порядке у каждого с головой,просто очень некрасиво выставлять личные сообщения,вы мечетесь,вы не знаете как поступить...», озабоченные вумбилдингом и по. Да это все козлы