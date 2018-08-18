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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:03
trololo написав:
Елена, не переживайте, сомик известный ебанько, у него мания всех на чистую воду выводить, и доказать что-то, если он уже себе пазл свой сложил в голове, невозможно.
Он наверное из дурдома пишет
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Елена8
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:05
Прохожий написав: Понаехал написав: flyman написав:
Мені нє, зато акурт да!
что предлагал? подвал в турции?
сколько можно читать этот поток подсознания???
от учетки "Понаехал" не припомню НИ ОДНОГО поста по теме ветки...
А он здесь не для того чтоб недвижимость обсуждать- он здесь чтоб всех об... сирать. Но его судить не надо- голый и босый соответственно по теме сказать нечего
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Елена8
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:06
Унуноктий написав:
investorkiev написав:Жека79
есть инфа 100% что Интергал испытывает проблемы и практически все его стройки замедлились, просрочки по срокам, чего раньше никогда не наблюдалось.
Еще могу сказать, что этот ХАБ строится на ментовской земле, а связаться с людьми в погонах - гиблое дело. Посмотрите сколько проблем с этим нажил тот же Укрбуд, там что не стройка на их земле - то проблема, аресты активов и уголовные дела.
4 факультет академии МВД, я там провел 4 года...
k
Хіба що нічним сторожем?
Уня, то ти кіномеханік, то мент, то торговець нерухомістю.
Якось одноманітніше треба. Може, варто МВА закінчити?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:06
Елена8
Иди выпей 100 грам и в люлю,не позорься неудовлетворённое
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:08
Елена8 написав:
Я не говорила что все мужчины козлы- я говорила что конкретно вы козлы- все те чмошники которые тут голосовали чтоб брат не прописывал сестру, так как если ее кинул какой-то м...удак наподобие отписавшихся, то она этой пропиской собирается поселиться в брата квартире, те кому РСП не люди, хотя они сами ничего из себя не представляют и единственное что могут предложить женщинам это свой простатит, эмигранты США которые сюда нахаляву под... ебнуться приезжают, сумасшедшие... Да это все козлы
А что за голосование? Я чего-то пропустил.
Да и против РСП к стати тут особо нечего не кто не говорил. Живут себе бабы да и живут.
А вот по поводу эмигрантов... ну а чего многие бабы себя так ведут?
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:09
Я ещё не в том возрасте чтоб в 22 спать ложиться. Я только в клуб собираюсь. И прибереги свои указания что мне делать при себе- мне нас... рать что ты там советуешь.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:11
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:12
Елена8 написав:
Я ещё не в том возрасте чтоб в 22 спать ложиться. Я только в клуб собираюсь. И прибереги свои указания что мне делать при себе- мне нас... рать что ты там советуешь.
Тебя снимут там за 2 коктеля,попользуются,а потом рычишь на мужиков,почему они возвращаются домой к жене и детям,ну давай,дерзай,пока ещё берут хоть за 200 грн.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:13
Понаехал написав: flyman написав:
І шо там цікаво?
3 квартиры и престарелая одинокая дама. ты ж одним ходом можешь сразу свой план окружения Киева ковалерками осуществить
А катлети хто буде смажити?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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