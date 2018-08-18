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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2874287528762877>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 30
Вже навіть перевищили
37%
11
Приблизно на рівні 2013
13%
4
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
30%
9
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:03

  trololo написав:Елена, не переживайте, сомик известный ебанько, у него мания всех на чистую воду выводить, и доказать что-то, если он уже себе пазл свой сложил в голове, невозможно.

Он наверное из дурдома пишет
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:05

  Прохожий написав:
  Понаехал написав:
  flyman написав:Мені нє, зато акурт да!

что предлагал? подвал в турции? :mrgreen:

сколько можно читать этот поток подсознания???
от учетки "Понаехал" не припомню НИ ОДНОГО поста по теме ветки...

А он здесь не для того чтоб недвижимость обсуждать- он здесь чтоб всех об... сирать. Но его судить не надо- голый и босый соответственно по теме сказать нечего
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:06

  Унуноктий написав:
investorkiev написав:Жека79

есть инфа 100% что Интергал испытывает проблемы и практически все его стройки замедлились, просрочки по срокам, чего раньше никогда не наблюдалось.

Еще могу сказать, что этот ХАБ строится на ментовской земле, а связаться с людьми в погонах - гиблое дело. Посмотрите сколько проблем с этим нажил тот же Укрбуд, там что не стройка на их земле - то проблема, аресты активов и уголовные дела.
4 факультет академии МВД, я там провел 4 года...
k

Хіба що нічним сторожем?
Уня, то ти кіномеханік, то мент, то торговець нерухомістю.

Якось одноманітніше треба. Може, варто МВА закінчити?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:06

Елена8

Иди выпей 100 грам и в люлю,не позорься неудовлетворённое :lol: :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:08

  Елена8 написав:Я не говорила что все мужчины козлы- я говорила что конкретно вы козлы- все те чмошники которые тут голосовали чтоб брат не прописывал сестру, так как если ее кинул какой-то м...удак наподобие отписавшихся, то она этой пропиской собирается поселиться в брата квартире, те кому РСП не люди, хотя они сами ничего из себя не представляют и единственное что могут предложить женщинам это свой простатит, эмигранты США которые сюда нахаляву под... ебнуться приезжают, сумасшедшие... Да это все козлы

А что за голосование? Я чего-то пропустил.
Да и против РСП к стати тут особо нечего не кто не говорил. Живут себе бабы да и живут.
А вот по поводу эмигрантов... ну а чего многие бабы себя так ведут? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:09

  somilitark написав:Елена8

Иди выпей 100 грам и в люлю,не позорься неудовлетворённое :lol: :lol:

Я ещё не в том возрасте чтоб в 22 спать ложиться. Я только в клуб собираюсь. И прибереги свои указания что мне делать при себе- мне нас... рать что ты там советуешь.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:11

  somilitark написав:Елена8

Иди выпей 100 грам и в люлю,не позорься неудовлетворённое :lol: :lol:

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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:12

  Елена8 написав:
  somilitark написав:Елена8

Иди выпей 100 грам и в люлю,не позорься неудовлетворённое :lol: :lol:

Я ещё не в том возрасте чтоб в 22 спать ложиться. Я только в клуб собираюсь. И прибереги свои указания что мне делать при себе- мне нас... рать что ты там советуешь.

Тебя снимут там за 2 коктеля,попользуются,а потом рычишь на мужиков,почему они возвращаются домой к жене и детям,ну давай,дерзай,пока ещё берут хоть за 200 грн.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:13

  Понаехал написав:
  flyman написав:І шо там цікаво?

3 квартиры и престарелая одинокая дама. ты ж одним ходом можешь сразу свой план окружения Киева ковалерками осуществить :mrgreen:

А катлети хто буде смажити?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:16

  somilitark написав:Тебя снимут там за 2 коктеля,попользуются,а потом рычишь на мужиков,почему они возвращаются домой к жене и детям,ну давай,дерзай,пока ещё берут хоть за 200 грн.

А ведь ты прав. она завидует не только семейным, но даже РСП. поэтому такая бешенная
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Понаехал
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