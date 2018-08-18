Елена8 написав:

Я не говорила что все мужчины козлы- я говорила что конкретно вы козлы- все те чмошники которые тут голосовали чтоб брат не прописывал сестру, так как если ее кинул какой-то м...удак наподобие отписавшихся, то она этой пропиской собирается поселиться в брата квартире, те кому РСП не люди, хотя они сами ничего из себя не представляют и единственное что могут предложить женщинам это свой простатит, эмигранты США которые сюда нахаляву под... ебнуться приезжают, сумасшедшие... Да это все козлы