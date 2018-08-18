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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:16
Понаехал написав: flyman написав:
Мені нє, зато акурт да!
что предлагал? подвал в турции?
Нє, там про рак була тема в його знайомих, щось я відповів на форумі, а він почав писати ПП. Так нічого особливого.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:18
somilitark написав: Прохожий написав:
сколько можно читать этот поток подсознания???
А что лучше читать,что Генезис наверное никогда не достроят?
Нє, не так.
Прохожий втирає що то "висери журнашлюх"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:18
Народ, вы там че, тяпницу отмечаете? Эти откровенные оскорбления не делают вам чести.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:18
flyman написав:
Так нічого особливого.
он возможно осознал свои ошибки. если бы прилюдно звенился бы, то перестали бы его гнобить
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:20
Елена8 написав: somilitark написав: Yuri_T написав:
умеет сомик удивить
Самое интересное,что вопросов по тексту не было,была очередная истерика и желание меня мокануть привселюдно(((
А какие должны быть у меня вопросы по тексту? Все не так -я не 40+ девственница досматривающая пожилых. Но если представить, что все было бы так, то что ты хотел добиться- испортить настроение, показать что у другого человека нет перспектив, будущего, надежды на счастье? В чем цель твоего сообщения?
Относитесь к этому философски. Это ж сеть, тут люди себя ведут совсем не так как в оффлайне.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:21
airmax78 написав:
Относитесь к этому философски. Это ж сеть, тут люди себя ведут совсем не так как в оффлайне.
хм... я и в жизни веду себя так. Че парится?
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