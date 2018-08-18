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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2874287528762877

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 30
Вже навіть перевищили
37%
11
Приблизно на рівні 2013
13%
4
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
30%
9
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:16

  Понаехал написав:
  flyman написав:Мені нє, зато акурт да!

что предлагал? подвал в турции? :mrgreen:

Нє, там про рак була тема в його знайомих, щось я відповів на форумі, а він почав писати ПП. Так нічого особливого.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:А катлети хто буде смажити?

любовница :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:18

  somilitark написав:
  Прохожий написав:сколько можно читать этот поток подсознания???


А что лучше читать,что Генезис наверное никогда не достроят?

Нє, не так.
Прохожий втирає що то "висери журнашлюх"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:18

Народ, вы там че, тяпницу отмечаете? Эти откровенные оскорбления не делают вам чести.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:18

  flyman написав: Так нічого особливого.

он возможно осознал свои ошибки. если бы прилюдно звенился бы, то перестали бы его гнобить
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:20

  Елена8 написав:
  somilitark написав:
  Yuri_T написав:умеет сомик удивить

Самое интересное,что вопросов по тексту не было,была очередная истерика и желание меня мокануть привселюдно(((

А какие должны быть у меня вопросы по тексту? Все не так -я не 40+ девственница досматривающая пожилых. Но если представить, что все было бы так, то что ты хотел добиться- испортить настроение, показать что у другого человека нет перспектив, будущего, надежды на счастье? В чем цель твоего сообщения?

Относитесь к этому философски. Это ж сеть, тут люди себя ведут совсем не так как в оффлайне.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:20

  Natt написав:Народ, вы там че, тяпницу отмечаете? Эти откровенные оскорбления не делают вам чести.

замечу, что нас специально правоцирует, некая дама. По легенде престарелый одинокий лендлорд, а по факту ненавидящая всех баба. :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:21

  airmax78 написав:Относитесь к этому философски. Это ж сеть, тут люди себя ведут совсем не так как в оффлайне.

хм... я и в жизни веду себя так. Че парится?
Понаехал
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