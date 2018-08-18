Нє, там про рак була тема в його знайомих, щось я відповів на форумі, а він почав писати ПП. Так нічого особливого.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:16
Нє, там про рак була тема в його знайомих, щось я відповів на форумі, а він почав писати ПП. Так нічого особливого.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:18
Нє, не так.
Прохожий втирає що то "висери журнашлюх"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:18
Народ, вы там че, тяпницу отмечаете? Эти откровенные оскорбления не делают вам чести.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:18
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:20
Относитесь к этому философски. Это ж сеть, тут люди себя ведут совсем не так как в оффлайне.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:20
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:21
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:26
Очень жаль что модераторы удалили кто что говорил. Не твоя ли это фраза что среди РСП только 25% нормальных остальные с жадными глазами? Объясняю- тебе очень повезло если какая-то женщина бесплатно вынашивала твоего ребёнка, возможно подпортила свою фигуру, зубы и здоровье беременностью и родами, а потом ещё и смотрит, воспитывает этого ребёнка. Конечно если бы она была умнее она бы за это у тебя изначально потребовала хотя бы квартиру купить, чтоб если вдруг что-то между вами пойдёт не так не оказаться в разряде РСП с жадными глазами. И я не знаю что ты имеешь ввиду под фразой «почему многие бабы так себя ведут.» Ведут как? Дают? -сидел бы молчал и радовался потому что таких дурочек совсем не много. Сейчас больше таких с которой ты потратишь в ресторане 7000, а она тебе в конце вечера даже спасибо за это не скажет
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