Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Это была цитата ЛС которое Somilitark мне отправил. Вот ещё «Я же не поносил вас у всех на глазах? Я написал вам в личку,скажите,вам 44 года?» отвечаю: меня не нужно поносить ни у всех на глазах, ни в ЛС. Более того это ты сам себя поносишь- я просто выставила твой опус всем на обозрение. По поводу возраста- мне гораздо меньше
Самое интересное,что вопросов по тексту не было,была очередная истерика и желание меня мокануть привселюдно(((
А какие должны быть у меня вопросы по тексту? Все не так -я не 40+ девственница досматривающая пожилых. Но если представить, что все было бы так, то что ты хотел добиться- испортить настроение, показать что у другого человека нет перспектив, будущего, надежды на счастье? В чем цель твоего сообщения?
Вот ещё: Somiltark : “Я думаю вы удивились,как по нескольким сообщениям вас разобрали по полочкам кто вы такая.
И вам скажу на старость,это очень некрасиво выставлять на показ ЛИЧНОЕ сообщение,я думаю что вам очень трудно,вавки в голове у вас уже навсегда,когда ваша мама умрёт вам совсем сорвёт крышу,мне вас очень жаль,искренне. п.с. в крайнем случае жалуйтесь модератору,но пытаться меня мокануть при всех,мужики вас точно уже не возьмут,НИКАКИЕ ” Ответ: не надо меня учить что мне делать с моими сообщениями- выставляю потому что хочу чтоб форум знал своих хероев, а то ещё не дай Бог кто-то тебя всерьёз принимает здесь
Понаехал написав:А что за голосование? Я чего-то пропустил. Да и против РСП к стати тут особо нечего не кто не говорил. Живут себе бабы да и живут. А вот по поводу эмигрантов... ну а чего многие бабы себя так ведут?
Очень жаль что модераторы удалили кто что говорил. Не твоя ли это фраза что среди РСП только 25% нормальных остальные с жадными глазами? Объясняю- тебе очень повезло если какая-то женщина бесплатно вынашивала твоего ребёнка, возможно подпортила свою фигуру, зубы и здоровье беременностью и родами, а потом ещё и смотрит, воспитывает этого ребёнка. Конечно если бы она была умнее она бы за это у тебя изначально потребовала хотя бы квартиру купить, чтоб если вдруг что-то между вами пойдёт не так не оказаться в разряде РСП с жадными глазами. И я не знаю что ты имеешь ввиду под фразой «почему многие бабы так себя ведут.» Ведут как? Дают? -сидел бы молчал и радовался потому что таких дурочек совсем не много. Сейчас больше таких с которой ты потратишь в ресторане 7000, а она тебе в конце вечера даже спасибо за это не скажет
Пеноблок - не проблема. Но 245куе за квартиру "от строителей" на Салютной... РОкета потеряла управление.
Я вам говорил что Ричмонд сливать рановато...
Не помню, но все-равно, не мог не слить, ввиду отсутствия достаточных средств для новой покупки. Ну и вы можете посмотреть как Ричмонд украшают все новыми и новыми остеклёнными балконами и выползающими на фасад кондерами. И никакого остекления «стояками» в них не получилось организовать. Хорошо хоть, пока ещё не белыми рамами.