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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 287228732874287528762877>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 31
Вже навіть перевищили
35%
11
Приблизно на рівні 2013
16%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
9
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:00

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:
  Yuri_T написав:да не вопрос.
я так понимаю, информации никакой нет?

у меня есть
а у вас, кроме овновбросов?

сомневаюсь.
всего наилучшего.
все вопросы о каких-то "вбросах" - к журналисту Дмитрию Чернышеву.
https://dengi.informator.ua/2020/01/31/ ... uet-dengi/

нда...к журналюшке у меня вопросов нет, впрочем к "юристу" юрий_Т уже тоже...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:12

  Прохожий написав:нда...к журналюшке у меня вопросов нет, впрочем к "юристу" юрий_Т уже тоже...

здесь не это главное.
имхо, чтобы к продавцам Генезиса не было вопросов у инвесторов.
к рылам всяким, примазанным к ОП, которые перепродавали недострой.
вот это важнее.
всего доброго.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:19

  Yuri_T написав:умеет сомик удивить

Самое интересное,что вопросов по тексту не было,была очередная истерика и желание меня мокануть привселюдно(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:36

  Понаехал написав:
  Елена8 написав:мужика нет,детей нет

Осознала. молодец :)

Это была цитата ЛС которое Somilitark мне отправил. Вот ещё «Я же не поносил вас у всех на глазах?
Я написал вам в личку,скажите,вам 44 года?» отвечаю: меня не нужно поносить ни у всех на глазах, ни в ЛС. Более того это ты сам себя поносишь- я просто выставила твой опус всем на обозрение. По поводу возраста- мне гораздо меньше
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:39

  somilitark написав:
  Yuri_T написав:умеет сомик удивить

Самое интересное,что вопросов по тексту не было,была очередная истерика и желание меня мокануть привселюдно(((

А какие должны быть у меня вопросы по тексту? Все не так -я не 40+ девственница досматривающая пожилых. Но если представить, что все было бы так, то что ты хотел добиться- испортить настроение, показать что у другого человека нет перспектив, будущего, надежды на счастье? В чем цель твоего сообщения?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:44

Вот ещё: Somiltark : “Я думаю вы удивились,как по нескольким сообщениям вас разобрали по полочкам кто вы такая.

И вам скажу на старость,это очень некрасиво выставлять на показ ЛИЧНОЕ сообщение,я думаю что вам очень трудно,вавки в голове у вас уже навсегда,когда ваша мама умрёт вам совсем сорвёт крышу,мне вас очень жаль,искренне.
п.с. в крайнем случае жалуйтесь модератору,но пытаться меня мокануть при всех,мужики вас точно уже не возьмут,НИКАКИЕ :lol:
Ответ: не надо меня учить что мне делать с моими сообщениями- выставляю потому что хочу чтоб форум знал своих хероев, а то ещё не дай Бог кто-то тебя всерьёз принимает здесь
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:18

Народ, вы там че, тяпницу отмечаете? Эти откровенные оскорбления не делают вам чести.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:26

  Понаехал написав:А что за голосование? Я чего-то пропустил.
Да и против РСП к стати тут особо нечего не кто не говорил. Живут себе бабы да и живут.
А вот по поводу эмигрантов... ну а чего многие бабы себя так ведут? :)

Очень жаль что модераторы удалили кто что говорил. Не твоя ли это фраза что среди РСП только 25% нормальных остальные с жадными глазами? Объясняю- тебе очень повезло если какая-то женщина бесплатно вынашивала твоего ребёнка, возможно подпортила свою фигуру, зубы и здоровье беременностью и родами, а потом ещё и смотрит, воспитывает этого ребёнка. Конечно если бы она была умнее она бы за это у тебя изначально потребовала хотя бы квартиру купить, чтоб если вдруг что-то между вами пойдёт не так не оказаться в разряде РСП с жадными глазами. И я не знаю что ты имеешь ввиду под фразой «почему многие бабы так себя ведут.» Ведут как? Дают? -сидел бы молчал и радовался потому что таких дурочек совсем не много. Сейчас больше таких с которой ты потратишь в ресторане 7000, а она тебе в конце вечера даже спасибо за это не скажет
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:27

  Понаехал написав:
  Natt написав:Народ, вы там че, тяпницу отмечаете? Эти откровенные оскорбления не делают вам чести.

замечу, что нас специально правоцирует, некая дама. По легенде престарелый одинокий лендлорд, а по факту ненавидящая всех баба. :roll:

Ну Вы тоже по всем женщинам 30+ неслабо прошлись, так что никто тут не в белом.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:27

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  Жека79 написав:Глядя на такое по 1800 уе за квадрат из пеноблока в дупе мира, я тоже хочу билет на ракету.

https://www.country.ua/buy/new-building/3779001.html

Пеноблок - не проблема. Но 245куе за квартиру "от строителей" на Салютной... РОкета потеряла управление.

Я вам говорил что Ричмонд сливать рановато...

Не помню, но все-равно, не мог не слить, ввиду отсутствия достаточных средств для новой покупки. Ну и вы можете посмотреть как Ричмонд украшают все новыми и новыми остеклёнными балконами и выползающими на фасад кондерами. И никакого остекления «стояками» в них не получилось организовать. Хорошо хоть, пока ещё не белыми рамами.
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