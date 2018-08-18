Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Елена8 написав:Очень жаль что модераторы удалили кто что говорил. Не твоя ли это фраза что среди РСП только 25% нормальных остальные с жадными глазами? Объясняю- тебе очень повезло если какая-то женщина бесплатно вынашивала твоего ребёнка, возможно подпортила свою фигуру, зубы и здоровье беременностью и родами, а потом ещё и смотрит, воспитывает этого ребёнка. Конечно если бы она была умнее она бы за это у тебя изначально потребовала хотя бы квартиру купить, чтоб если вдруг что-то между вами пойдёт не так не оказаться в разряде РСП с жадными глазами. И я не знаю что ты имеешь ввиду под фразой «почему многие бабы так себя ведут.» Ведут как? Дают? -сидел бы молчал и радовался потому что таких дурочек совсем не много. Сейчас больше таких с которой ты потратишь в ресторане 7000, а она тебе в конце вечера даже спасибо за это не скажет
Уточните, плиз, что такое РСП, не владею терминологией... Интересно, а что, за рождение детей нужно требовать квартиру? Это новый вид товарно-денежных отношений? И как бы вроде рожают детей не мужчине, рожают для двоих. А то, что Вы описываете, больше похоже на суррогатное материнство.
Востаннє редагувалось Natt в П'ят 31 січ, 2020 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Ребята, хватит вести себя неадекватно. А то мне уже стыдно, что я задал вопрос про прописку сестры с ребёнком. Добавлю пару слов для закрытия темы. Сестра замужем. Ребёнку нужно серьезное лечение, нейрохирургия. И, вроде бы, если есть прописка, проще лечиться в киевских мед. учреждениях, Институт нейрохирургии, Охматдед и т.д., чем стучаться по направлению из райцентра. Вот такие дела.
[quote="4858825:Natt"] Уточните, плиз, что такое РСП, не владею терминологией... Интересно, а что, за рождение детей нужно требовать квартиру? Это новый вид товарно-денежных отношений? И как бы вроде рожают детей не мужчине, рожают для двоих. А то, что Вы описываете, больше похоже на суррогатное материнство.[/ РСП- это разведёнкам с прицепом ( ребёнком). А что вас смущает в том чтоб просить квартиру за рождение детей? Женщина вкладывает много времени/ здоровья в рождение ребёнка для двоих, а что в это рождение вкладывает мужчина?
Елена8 написав:РСП- это разведёнкам с прицепом ( ребёнком). А что вас смущает в том чтоб просить квартиру за рождение детей? Женщина вкладывает много времени/ здоровья в рождение ребёнка для двоих, а что в это рождение вкладывает мужчина?
Впервые слышу этот термин. Спасибо. Конкретно меня смущает выделенное. Просить квартиру - это как минимум унизительно. Уточните - квартиру конкретно женщине за рождение ребенка или как? А что касается того, кто что вкладывает, то в нормальных семьях оба вкладывают время, внимание и т.д. в воспитание ребенка.
Natt написав:Впервые слышу этот термин. Спасибо. Конкретно меня смущает выделенное. Просить квартиру - это как минимум унизительно. Уточните - квартиру конкретно женщине за рождение ребенка или как? А что касается того, кто что вкладывает, то в нормальных семьях оба вкладывают время, внимание и т.д. в воспитание ребенка.
Natt написав:Впервые слышу этот термин. Спасибо. Конкретно меня смущает выделенное. Просить квартиру - это как минимум унизительно. Уточните - квартиру конкретно женщине за рождение ребенка или как? А что касается того, кто что вкладывает, то в нормальных семьях оба вкладывают время, внимание и т.д. в воспитание ребенка.
Унизительно строить свое благосостояние за счет мужчин, близких мужчин, с которыми Вы в отношениях. А если в случае развода приходится бегать с протянутой рукой, то, значит, что-то Вы в своей жизни сделали не так. Кстати, что касается алиментов, то по новым законам и бегать с протянутой рукой не нужно, закон на стороне женщины.