RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28732874287528762877>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 31
Вже навіть перевищили
35%
11
Приблизно на рівні 2013
16%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
9
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:31

  Елена8 написав:Очень жаль что модераторы удалили кто что говорил. Не твоя ли это фраза что среди РСП только 25% нормальных остальные с жадными глазами? Объясняю- тебе очень повезло если какая-то женщина бесплатно вынашивала твоего ребёнка, возможно подпортила свою фигуру, зубы и здоровье беременностью и родами, а потом ещё и смотрит, воспитывает этого ребёнка. Конечно если бы она была умнее она бы за это у тебя изначально потребовала хотя бы квартиру купить, чтоб если вдруг что-то между вами пойдёт не так не оказаться в разряде РСП с жадными глазами. И я не знаю что ты имеешь ввиду под фразой «почему многие бабы так себя ведут.» Ведут как? Дают? -сидел бы молчал и радовался потому что таких дурочек совсем не много. Сейчас больше таких с которой ты потратишь в ресторане 7000, а она тебе в конце вечера даже спасибо за это не скажет

Уточните, плиз, что такое РСП, не владею терминологией...
Интересно, а что, за рождение детей нужно требовать квартиру? Это новый вид товарно-денежных отношений? И как бы вроде рожают детей не мужчине, рожают для двоих. А то, что Вы описываете, больше похоже на суррогатное материнство.
Востаннє редагувалось Natt в П'ят 31 січ, 2020 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1349
З нами з: 09.08.15
Подякував: 329 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:32

Ребята, хватит вести себя неадекватно. А то мне уже стыдно, что я задал вопрос про прописку сестры с ребёнком. Добавлю пару слов для закрытия темы. Сестра замужем. Ребёнку нужно серьезное лечение, нейрохирургия. И, вроде бы, если есть прописка, проще лечиться в киевских мед. учреждениях, Институт нейрохирургии, Охматдед и т.д., чем стучаться по направлению из райцентра. Вот такие дела.
artlife
 
Повідомлень: 187
З нами з: 07.10.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:46

[quote="4858825:Natt"]
Уточните, плиз, что такое РСП, не владею терминологией...
Интересно, а что, за рождение детей нужно требовать квартиру? Это новый вид товарно-денежных отношений? И как бы вроде рожают детей не мужчине, рожают для двоих. А то, что Вы описываете, больше похоже на суррогатное материнство.[/
РСП- это разведёнкам с прицепом ( ребёнком). А что вас смущает в том чтоб просить квартиру за рождение детей? Женщина вкладывает много времени/ здоровья в рождение ребёнка для двоих, а что в это рождение вкладывает мужчина?
Елена8
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:57

  Елена8 написав:РСП- это разведёнкам с прицепом ( ребёнком). А что вас смущает в том чтоб просить квартиру за рождение детей? Женщина вкладывает много времени/ здоровья в рождение ребёнка для двоих, а что в это рождение вкладывает мужчина?

Впервые слышу этот термин. Спасибо.
Конкретно меня смущает выделенное. Просить квартиру - это как минимум унизительно. Уточните - квартиру конкретно женщине за рождение ребенка или как?
А что касается того, кто что вкладывает, то в нормальных семьях оба вкладывают время, внимание и т.д. в воспитание ребенка.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1349
З нами з: 09.08.15
Подякував: 329 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:00

Еще раз хочу поблагодарить форум за живое общение о прописке сестры с ребёнком. У меня еще есть вопрос про чердак. Но, сyка, как-то очкую спрашивать.
artlife
 
Повідомлень: 187
З нами з: 07.10.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:02

  artlife написав:Еще раз хочу поблагодарить форум за живое общение о прописке сестры с ребёнком. У меня еще есть вопрос про чердак. Но, сyка, как-то очкую спрашивать.

Дерзайте!!! такое живое общение всех со всеми на все темы ))))))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2046
З нами з: 04.03.15
Подякував: 57 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:03

  Natt написав:Впервые слышу этот термин. Спасибо.
Конкретно меня смущает выделенное. Просить квартиру - это как минимум унизительно. Уточните - квартиру конкретно женщине за рождение ребенка или как?
А что касается того, кто что вкладывает, то в нормальных семьях оба вкладывают время, внимание и т.д. в воспитание ребенка.

Унизительно- это бегать с протянутой рукой за алиментами в случае развода, а просить денег за какие-то блага очень даже не унизительно. Сейчас и не за такое деньги просят, так что привыкайте к реалиям https://fakty.ua/331403-ukrainka-prodal ... -interneta
Елена8
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: ИТОГИ 2019 ГОДА
https://gdevkievezhithorosho.com/2020/01/%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
Приятные новости, растём в квадратах на 50% по сравнению с 2018.
Показатели, приведенные в них, некоторым могут внушить осторожный оптимизм — за 9 месяцев 2019 года прирост новых жилых «квадратов» в столице составил рекордные 50% (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) и достиг 934 тыс. кв.м.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2046
З нами з: 04.03.15
Подякував: 57 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:14

  Елена8 написав:
  Natt написав:Впервые слышу этот термин. Спасибо.
Конкретно меня смущает выделенное. Просить квартиру - это как минимум унизительно. Уточните - квартиру конкретно женщине за рождение ребенка или как?
А что касается того, кто что вкладывает, то в нормальных семьях оба вкладывают время, внимание и т.д. в воспитание ребенка.

Унизительно- это бегать с протянутой рукой за алиментами в случае развода, а просить денег за какие-то блага очень даже не унизительно. Сейчас и не за такое деньги просят, так что привыкайте к реалиям https://fakty.ua/331403-ukrainka-prodal ... -interneta

Унизительно строить свое благосостояние за счет мужчин, близких мужчин, с которыми Вы в отношениях. А если в случае развода приходится бегать с протянутой рукой, то, значит, что-то Вы в своей жизни сделали не так. Кстати, что касается алиментов, то по новым законам и бегать с протянутой рукой не нужно, закон на стороне женщины.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1349
З нами з: 09.08.15
Подякував: 329 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:17

  stm написав:
  artlife написав:Еще раз хочу поблагодарить форум за живое общение о прописке сестры с ребёнком. У меня еще есть вопрос про чердак. Но, сyка, как-то очкую спрашивать.

Дерзайте!!! такое живое общение всех со всеми на все темы ))))))

Извините, stm, я лучше потом. Подожду, пока развеется порох после расстрела Трибеки с её вумбилдингом.
artlife
 
Повідомлень: 187
З нами з: 07.10.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 28732874287528762877>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Елена8, Унуноктий і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1751, 1752, 1753
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17526 2812147
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 січ, 2020 21:21
Понаехал
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 192517
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10157
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16174)
31.01.2020 23:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.