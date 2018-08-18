Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:41

artlife написав: Ребята, хватит вести себя неадекватно. А то мне уже стыдно, что я задал вопрос про прописку сестры с ребёнком. Добавлю пару слов для закрытия темы. Сестра замужем. Ребёнку нужно серьезное лечение, нейрохирургия. И, вроде бы, если есть прописка, проще лечиться в киевских мед. учреждениях, Институт нейрохирургии, Охматдед и т.д., чем стучаться по направлению из райцентра. Вот такие дела. Ребята, хватит вести себя неадекватно. А то мне уже стыдно, что я задал вопрос про прописку сестры с ребёнком. Добавлю пару слов для закрытия темы. Сестра замужем. Ребёнку нужно серьезное лечение, нейрохирургия. И, вроде бы, если есть прописка, проще лечиться в киевских мед. учреждениях, Институт нейрохирургии, Охматдед и т.д., чем стучаться по направлению из райцентра. Вот такие дела.

Сечас важно направление от семейного врача или терапевта, для этого регистрация не имеет значения, с местным врачем подписываете декларацию, и он вам выдает направления к узким специалистам. И, часто все-равно нужно платить за консультации независимо от того есть регистрация или нет.Причем если нужно срочно, а не "по записи через месяц-полтора" то платят все, увы.Вроде только при шутировании сами системы Киев покупает и там регистрация одного из родителей важна для его бесплатного получения.Но может в институте нейрохирургии есть тоже такой ньанс...