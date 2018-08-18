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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:19
Всего за 9 месяцев ушедшего года в Киеве стало на 14 тыс. квартир больше.
кажись начинаются проблемы с арендой
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Унуноктий
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:20
Прохожий написав: airmax78 написав:
Пеноблок - не проблема. Но 245куе за квартиру "от строителей" на Салютной... РОкета потеряла управление.
Я вам говорил что Ричмонд сливать рановато...
Это там 100% хотят отфиксировать на виртуальном Сержике или все три подъема?
Вход был по чем за метр и когда начали это строить?
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барабашов
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:29
Закрывайте эту тему уже семейную
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Faceless
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:30
Лена - это не ты на авториа продавала год назад Кайен 2011г.в. с номерами "..4777.."?
Белый или жемчужный перламутр
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барабашов
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:32
барабашов написав:
Лена - это не ты на авториа продавала год назад Кайен 2011г.в. с номерами "..4777.."?
Белый или жемчужный перламутр
Нет
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Елена8
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:34
Елена8 написав:
Именно, не просить, а требовать))). Нет денег- не размножайся
У меня товарищ с женой использовали суррогатное материнство, красивая женщина, лет 30, вышло затрат 20 тысяч ей лично, плюс тысяч пять на роды и доппитание.
Насчет требовать квартиру это перебор, это Галкин с Пугачёвой, да Киркоровы разные, у нас другие расценки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:36
freeze написав:
У меня товарищ с женой использовали суррогатное материнство, красивая женщина, лет 30, вышло затрат 20 тысяч ей лично, плюс тысяч пять на роды и доппитание.
Насчет требовать квартиру это перебор, это Галкин с Пугачёвой, да Киркоровы разные, у нас другие расценки.
как-то дорого. Вроде ж это стоит около 15к в сумме
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Понаехал
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:41
artlife написав:
Ребята, хватит вести себя неадекватно. А то мне уже стыдно, что я задал вопрос про прописку сестры с ребёнком. Добавлю пару слов для закрытия темы. Сестра замужем. Ребёнку нужно серьезное лечение, нейрохирургия. И, вроде бы, если есть прописка, проще лечиться в киевских мед. учреждениях, Институт нейрохирургии, Охматдед и т.д., чем стучаться по направлению из райцентра. Вот такие дела.
Сечас важно направление от семейного врача или терапевта, для этого регистрация не имеет значения, с местным врачем подписываете декларацию, и он вам выдает направления к узким специалистам. И, часто все-равно нужно платить за консультации независимо от того есть регистрация или нет.
Причем если нужно срочно, а не "по записи через месяц-полтора" то платят все, увы.
Вроде только при шутировании сами системы Киев покупает и там регистрация одного из родителей важна для его бесплатного получения.
Но может в институте нейрохирургии есть тоже такой ньанс...
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_Mykola_
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:43
Понаехал написав: freeze написав:
У меня товарищ с женой использовали суррогатное материнство, красивая женщина, лет 30, вышло затрат 20 тысяч ей лично, плюс тысяч пять на роды и доппитание.
Насчет требовать квартиру это перебор, это Галкин с Пугачёвой, да Киркоровы разные, у нас другие расценки.
как-то дорого. Вроде ж это стоит около 15к в сумме
Я еще не написал затраты на клинику в самом начале, что там заплатили, честно не знаю.
Цифра 15 вызывает у меня сомнение, надо чтобы женщина была приличная, ответственная. А за 15к в сумме, вряд ли всё пойдет хорошо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:44
Унуноктий написав:
Всего за 9 месяцев ушедшего года в Киеве стало на 14 тыс. квартир больше.
кажись начинаются проблемы с арендой
Т.е. то что писал/а ИнвесторКиев со сложностью сдачи в январе, уже продлевается до августа?
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_Mykola_
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