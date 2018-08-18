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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2874287528762877>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 31
Вже навіть перевищили
35%
11
Приблизно на рівні 2013
16%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
9
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:19

  stm написав:РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: ИТОГИ 2019 ГОДА
https://gdevkievezhithorosho.com/2020/01/%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
Приятные новости, растём в квадратах на 50% по сравнению с 2018.
Показатели, приведенные в них, некоторым могут внушить осторожный оптимизм — за 9 месяцев 2019 года прирост новых жилых «квадратов» в столице составил рекордные 50% (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) и достиг 934 тыс. кв.м.

Всего за 9 месяцев ушедшего года в Киеве стало на 14 тыс. квартир больше.
кажись начинаются проблемы с арендой
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:20

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  Жека79 написав:Глядя на такое по 1800 уе за квадрат из пеноблока в дупе мира, я тоже хочу билет на ракету.

https://www.country.ua/buy/new-building/3779001.html

Пеноблок - не проблема. Но 245куе за квартиру "от строителей" на Салютной... РОкета потеряла управление.

Я вам говорил что Ричмонд сливать рановато...

Это там 100% хотят отфиксировать на виртуальном Сержике или все три подъема?
Вход был по чем за метр и когда начали это строить?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Закрывайте эту тему уже семейную
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Лена - это не ты на авториа продавала год назад Кайен 2011г.в. с номерами "..4777.."?
Белый или жемчужный перламутр
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:32

  барабашов написав:Лена - это не ты на авториа продавала год назад Кайен 2011г.в. с номерами "..4777.."?
Белый или жемчужный перламутр

Нет
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:34

  Елена8 написав:Именно, не просить, а требовать))). Нет денег- не размножайся


У меня товарищ с женой использовали суррогатное материнство, красивая женщина, лет 30, вышло затрат 20 тысяч ей лично, плюс тысяч пять на роды и доппитание.
Насчет требовать квартиру это перебор, это Галкин с Пугачёвой, да Киркоровы разные, у нас другие расценки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:36

  freeze написав:У меня товарищ с женой использовали суррогатное материнство, красивая женщина, лет 30, вышло затрат 20 тысяч ей лично, плюс тысяч пять на роды и доппитание.
Насчет требовать квартиру это перебор, это Галкин с Пугачёвой, да Киркоровы разные, у нас другие расценки.

как-то дорого. Вроде ж это стоит около 15к в сумме
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:41

  artlife написав:Ребята, хватит вести себя неадекватно. А то мне уже стыдно, что я задал вопрос про прописку сестры с ребёнком. Добавлю пару слов для закрытия темы. Сестра замужем. Ребёнку нужно серьезное лечение, нейрохирургия. И, вроде бы, если есть прописка, проще лечиться в киевских мед. учреждениях, Институт нейрохирургии, Охматдед и т.д., чем стучаться по направлению из райцентра. Вот такие дела.


Сечас важно направление от семейного врача или терапевта, для этого регистрация не имеет значения, с местным врачем подписываете декларацию, и он вам выдает направления к узким специалистам. И, часто все-равно нужно платить за консультации независимо от того есть регистрация или нет.
Причем если нужно срочно, а не "по записи через месяц-полтора" то платят все, увы.

Вроде только при шутировании сами системы Киев покупает и там регистрация одного из родителей важна для его бесплатного получения.
Но может в институте нейрохирургии есть тоже такой ньанс...
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:43

  Понаехал написав:
  freeze написав:У меня товарищ с женой использовали суррогатное материнство, красивая женщина, лет 30, вышло затрат 20 тысяч ей лично, плюс тысяч пять на роды и доппитание.
Насчет требовать квартиру это перебор, это Галкин с Пугачёвой, да Киркоровы разные, у нас другие расценки.

как-то дорого. Вроде ж это стоит около 15к в сумме


Я еще не написал затраты на клинику в самом начале, что там заплатили, честно не знаю.
Цифра 15 вызывает у меня сомнение, надо чтобы женщина была приличная, ответственная. А за 15к в сумме, вряд ли всё пойдет хорошо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:44

  Унуноктий написав:Всего за 9 месяцев ушедшего года в Киеве стало на 14 тыс. квартир больше.
кажись начинаются проблемы с арендой

Т.е. то что писал/а ИнвесторКиев со сложностью сдачи в январе, уже продлевается до августа?
_Mykola_
 
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