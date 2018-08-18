|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:46
_Mykola_ написав:
Сечас важно направление от семейного врача или терапевта, для этого регистрация не имеет значения, с местным врачем подписываете декларацию, и он вам выдает направления к узким специалистам. И, часто все-равно нужно платить за консультации независимо от того есть регистрация или нет.
Причем если нужно срочно, а не "по записи через месяц-полтора" то платят все, увы.
Вроде только при шутировании сами системы Киев покупает и там регистрация одного из родителей важна для его бесплатного получения.
Но может в институте нейрохирургии есть тоже такой ньанс...
Благодарю. Будем разбираться.
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 187
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:52
freeze написав: Елена8 написав:
Именно, не просить, а требовать))). Нет денег- не размножайся
У меня товарищ с женой использовали суррогатное материнство, красивая женщина, лет 30, вышло затрат 20 тысяч ей лично, плюс тысяч пять на роды и доппитание.
Насчет требовать квартиру это перебор, это Галкин с Пугачёвой, да Киркоровы разные, у нас другие расценки.
Вы забыли, что суррогатная мать ребёнка отдаёт и больше им не занимается. А обычная женщина ещё и кормит, воспитывает, заботиться о ребёнке лет до 18. Поэтому прибавьте к 25000$ расходы на няню за 18 лет и вполне выйдете на цену хорошей квартиры
-
Елена8
-
-
- Повідомлень: 1017
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:53
Елена8 написав: freeze написав: Елена8 написав:
Именно, не просить, а требовать))). Нет денег- не размножайся
У меня товарищ с женой использовали суррогатное материнство, красивая женщина, лет 30, вышло затрат 20 тысяч ей лично, плюс тысяч пять на роды и доппитание.
Насчет требовать квартиру это перебор, это Галкин с Пугачёвой, да Киркоровы разные, у нас другие расценки.
Вы забыли, что суррогатная мать ребёнка отдаёт и больше им не занимается. А обычная женщина ещё и кормит, воспитывает, заботиться о ребёнке лет до 18. Поэтому прибавьте к 25000$ расходы на няню за 18 лет и вполне выйдете на цену хорошей квартиры
Вы в клуб не опоздаете?)
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1253
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:55
Понаехал написав: freeze написав:
У меня товарищ с женой использовали суррогатное материнство, красивая женщина, лет 30, вышло затрат 20 тысяч ей лично, плюс тысяч пять на роды и доппитание.
Насчет требовать квартиру это перебор, это Галкин с Пугачёвой, да Киркоровы разные, у нас другие расценки.
как-то дорого. Вроде ж это стоит около 15к в сумме
Нет это стоит 20000$ фирме( из этих денег 10000 отдают женщине)+ 500$ каждый месяц на питание в течение беременности + анализы, роды, мёд. сопровождение. В 25 наверно и можно уложиться
-
Елена8
-
-
- Повідомлень: 1017
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:56
vladus17 написав:
Вы в клуб не опоздаете?)
Уже в дороге)))
-
Елена8
-
-
- Повідомлень: 1017
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17526
|2812148
|
|
|462
|192517
|
|
|8
|10157
|
|