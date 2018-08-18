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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2874287528762877

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 31
Вже навіть перевищили
35%
11
Приблизно на рівні 2013
16%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
9
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:46

  _Mykola_ написав:Сечас важно направление от семейного врача или терапевта, для этого регистрация не имеет значения, с местным врачем подписываете декларацию, и он вам выдает направления к узким специалистам. И, часто все-равно нужно платить за консультации независимо от того есть регистрация или нет.
Причем если нужно срочно, а не "по записи через месяц-полтора" то платят все, увы.
Вроде только при шутировании сами системы Киев покупает и там регистрация одного из родителей важна для его бесплатного получения.
Но может в институте нейрохирургии есть тоже такой ньанс...

Благодарю. Будем разбираться.
artlife
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:52

  freeze написав:
  Елена8 написав:Именно, не просить, а требовать))). Нет денег- не размножайся


У меня товарищ с женой использовали суррогатное материнство, красивая женщина, лет 30, вышло затрат 20 тысяч ей лично, плюс тысяч пять на роды и доппитание.
Насчет требовать квартиру это перебор, это Галкин с Пугачёвой, да Киркоровы разные, у нас другие расценки.

Вы забыли, что суррогатная мать ребёнка отдаёт и больше им не занимается. А обычная женщина ещё и кормит, воспитывает, заботиться о ребёнке лет до 18. Поэтому прибавьте к 25000$ расходы на няню за 18 лет и вполне выйдете на цену хорошей квартиры
Елена8
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 05.12.08
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:53

  Елена8 написав:
  freeze написав:
  Елена8 написав:Именно, не просить, а требовать))). Нет денег- не размножайся


У меня товарищ с женой использовали суррогатное материнство, красивая женщина, лет 30, вышло затрат 20 тысяч ей лично, плюс тысяч пять на роды и доппитание.
Насчет требовать квартиру это перебор, это Галкин с Пугачёвой, да Киркоровы разные, у нас другие расценки.

Вы забыли, что суррогатная мать ребёнка отдаёт и больше им не занимается. А обычная женщина ещё и кормит, воспитывает, заботиться о ребёнке лет до 18. Поэтому прибавьте к 25000$ расходы на няню за 18 лет и вполне выйдете на цену хорошей квартиры

Вы в клуб не опоздаете?)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:55

  Понаехал написав:
  freeze написав:У меня товарищ с женой использовали суррогатное материнство, красивая женщина, лет 30, вышло затрат 20 тысяч ей лично, плюс тысяч пять на роды и доппитание.
Насчет требовать квартиру это перебор, это Галкин с Пугачёвой, да Киркоровы разные, у нас другие расценки.

как-то дорого. Вроде ж это стоит около 15к в сумме

Нет это стоит 20000$ фирме( из этих денег 10000 отдают женщине)+ 500$ каждый месяц на питание в течение беременности + анализы, роды, мёд. сопровождение. В 25 наверно и можно уложиться
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:56

  vladus17 написав:Вы в клуб не опоздаете?)

Уже в дороге)))
Елена8
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 88 раз.
 
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  #<1 ... 2874287528762877
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