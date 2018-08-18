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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2874287528762877

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 31
Вже навіть перевищили
35%
11
Приблизно на рівні 2013
16%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
9
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:46

  _Mykola_ написав:Сечас важно направление от семейного врача или терапевта, для этого регистрация не имеет значения, с местным врачем подписываете декларацию, и он вам выдает направления к узким специалистам. И, часто все-равно нужно платить за консультации независимо от того есть регистрация или нет.
Причем если нужно срочно, а не "по записи через месяц-полтора" то платят все, увы.
Вроде только при шутировании сами системы Киев покупает и там регистрация одного из родителей важна для его бесплатного получения.
Но может в институте нейрохирургии есть тоже такой ньанс...

Благодарю. Будем разбираться.
artlife
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:52

  freeze написав:
  Елена8 написав:Именно, не просить, а требовать))). Нет денег- не размножайся


У меня товарищ с женой использовали суррогатное материнство, красивая женщина, лет 30, вышло затрат 20 тысяч ей лично, плюс тысяч пять на роды и доппитание.
Насчет требовать квартиру это перебор, это Галкин с Пугачёвой, да Киркоровы разные, у нас другие расценки.

Вы забыли, что суррогатная мать ребёнка отдаёт и больше им не занимается. А обычная женщина ещё и кормит, воспитывает, заботиться о ребёнке лет до 18. Поэтому прибавьте к 25000$ расходы на няню за 18 лет и вполне выйдете на цену хорошей квартиры
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:53

  Елена8 написав:
  freeze написав:
  Елена8 написав:Именно, не просить, а требовать))). Нет денег- не размножайся


У меня товарищ с женой использовали суррогатное материнство, красивая женщина, лет 30, вышло затрат 20 тысяч ей лично, плюс тысяч пять на роды и доппитание.
Насчет требовать квартиру это перебор, это Галкин с Пугачёвой, да Киркоровы разные, у нас другие расценки.

Вы забыли, что суррогатная мать ребёнка отдаёт и больше им не занимается. А обычная женщина ещё и кормит, воспитывает, заботиться о ребёнке лет до 18. Поэтому прибавьте к 25000$ расходы на няню за 18 лет и вполне выйдете на цену хорошей квартиры

Вы в клуб не опоздаете?)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:55

  Понаехал написав:
  freeze написав:У меня товарищ с женой использовали суррогатное материнство, красивая женщина, лет 30, вышло затрат 20 тысяч ей лично, плюс тысяч пять на роды и доппитание.
Насчет требовать квартиру это перебор, это Галкин с Пугачёвой, да Киркоровы разные, у нас другие расценки.

как-то дорого. Вроде ж это стоит около 15к в сумме

Нет это стоит 20000$ фирме( из этих денег 10000 отдают женщине)+ 500$ каждый месяц на питание в течение беременности + анализы, роды, мёд. сопровождение. В 25 наверно и можно уложиться
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:56

  vladus17 написав:Вы в клуб не опоздаете?)

Уже в дороге)))
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:58

  _Mykola_ написав:
  Унуноктий написав:Всего за 9 месяцев ушедшего года в Киеве стало на 14 тыс. квартир больше.
кажись начинаются проблемы с арендой

Т.е. то что писал/а ИнвесторКиев со сложностью сдачи в январе, уже продлевается до августа?

я тоже писал, в Одессе в мини доходном доме с 16 квартир сейчас пустуют 4, это первый раз за 10 лет
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 00:08

Унуноктий Нет повода для беспокойств. Ежегодное явление в этот период года. Наблюдаю такое каждый год. Я вам больше скажу. Лето было очень активным не в пример предыдущим годам. Преодолевается сдачей на год в сентябре с потерей залога в случае срыва срока аренды арендатором.Особенно если человеку посчастливилось снять напрямую-очень дорожат квартирой.
dir
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 00:11

  dir написав:Унуноктий Нет повода для беспокойств. Ежегодное явление в этот период года. Наблюдаю такое каждый год. Я вам больше скажу. Лето было очень активным не в пример предыдущим годам. Преодолевается сдачей на год в сентябре с потерей залога в случае срыва срока аренды арендатором.Особенно если человеку посчастливилось снять напрямую-очень дорожат квартирой.

Я даю данные на отрезке в 10 лет. Одни из квартирантов жили 9 лет.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 00:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати когда достроят подольско-воскресенский мост и метро на виноградарь, то мне жалко всех кто накупил квартир под аренду за окружной
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 00:43

Унуноктий
Сдадут минимум через пять лет семье бангладешцев из 35ти человек за коммуналь?
Продадут со свежим жлоблофтремонтом "па300" максимум только после очередного девала до 100 за уе?
Сбудется пророчество Хомякоида про доски для окон из мебели свежей коллекции Икеи?
барабашов
 
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