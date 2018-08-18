Сечас важно направление от семейного врача или терапевта, для этого регистрация не имеет значения, с местным врачем подписываете декларацию, и он вам выдает направления к узким специалистам. И, часто все-равно нужно платить за консультации независимо от того есть регистрация или нет.Причем если нужно срочно, а не "по записи через месяц-полтора" то платят все, увы.Вроде только при шутировании сами системы Киев покупает и там регистрация одного из родителей важна для его бесплатного получения.Но может в институте нейрохирургии есть тоже такой ньанс...