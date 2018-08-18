|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лют, 2020 00:43
Унуноктий
Сдадут минимум через пять лет семье бангладешцев из 35ти человек за коммуналь?
Продадут со свежим жлоблофтремонтом "па300" максимум только после очередного девала до 100 за уе?
Сбудется пророчество Хомякоида про доски для окон из мебели свежей коллекции Икеи?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1601
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 лют, 2020 07:03
Елена8 написав: Понаехал написав:
А что за голосование? Я чего-то пропустил.
Да и против РСП к стати тут особо нечего не кто не говорил. Живут себе бабы да и живут.
А вот по поводу эмигрантов... ну а чего многие бабы себя так ведут?
Очень жаль что модераторы удалили кто что говорил. Не твоя ли это фраза что среди РСП только 25% нормальных остальные с жадными глазами? Объясняю- тебе очень повезло если какая-то женщина бесплатно вынашивала твоего ребёнка, возможно подпортила свою фигуру, зубы и здоровье беременностью и родами, а потом ещё и смотрит, воспитывает этого ребёнка. Конечно если бы она была умнее она бы за это у тебя изначально потребовала хотя бы квартиру купить, чтоб если вдруг что-то между вами пойдёт не так не оказаться в разряде РСП с жадными глазами. И я не знаю что ты имеешь ввиду под фразой «почему многие бабы так себя ведут.» Ведут как? Дают? -сидел бы молчал и радовался потому что таких дурочек совсем не много. Сейчас больше таких с которой ты потратишь в ресторане 7000, а она тебе в конце вечера даже спасибо за это не скажет
Моя фраза. Бесплатно вынашивала?))) Все ясно. Надо платить женщине за вынашивание? А сколько надо? Двойну учетную ставку в день?
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
-
PrimusInterPares
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 07.06.16
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17523
|2812576
|
|
|462
|192528
|
|
|8
|10157
|
|