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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2874287528762877

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 32
Вже навіть перевищили
38%
12
Приблизно на рівні 2013
16%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
9
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 00:43

Унуноктий
Сдадут минимум через пять лет семье бангладешцев из 35ти человек за коммуналь?
Продадут со свежим жлоблофтремонтом "па300" максимум только после очередного девала до 100 за уе?
Сбудется пророчество Хомякоида про доски для окон из мебели свежей коллекции Икеи?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 07:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Елена8 написав:
  Понаехал написав:А что за голосование? Я чего-то пропустил.
Да и против РСП к стати тут особо нечего не кто не говорил. Живут себе бабы да и живут.
А вот по поводу эмигрантов... ну а чего многие бабы себя так ведут? :)

Очень жаль что модераторы удалили кто что говорил. Не твоя ли это фраза что среди РСП только 25% нормальных остальные с жадными глазами? Объясняю- тебе очень повезло если какая-то женщина бесплатно вынашивала твоего ребёнка, возможно подпортила свою фигуру, зубы и здоровье беременностью и родами, а потом ещё и смотрит, воспитывает этого ребёнка. Конечно если бы она была умнее она бы за это у тебя изначально потребовала хотя бы квартиру купить, чтоб если вдруг что-то между вами пойдёт не так не оказаться в разряде РСП с жадными глазами. И я не знаю что ты имеешь ввиду под фразой «почему многие бабы так себя ведут.» Ведут как? Дают? -сидел бы молчал и радовался потому что таких дурочек совсем не много. Сейчас больше таких с которой ты потратишь в ресторане 7000, а она тебе в конце вечера даже спасибо за это не скажет
Моя фраза. Бесплатно вынашивала?))) Все ясно. Надо платить женщине за вынашивание? А сколько надо? Двойну учетную ставку в день?

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 08:17

  Унуноктий написав:
  stm написав:РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: ИТОГИ 2019 ГОДА
https://gdevkievezhithorosho.com/2020/01/%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
Приятные новости, растём в квадратах на 50% по сравнению с 2018.
Показатели, приведенные в них, некоторым могут внушить осторожный оптимизм — за 9 месяцев 2019 года прирост новых жилых «квадратов» в столице составил рекордные 50% (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) и достиг 934 тыс. кв.м.

Всего за 9 месяцев ушедшего года в Киеве стало на 14 тыс. квартир больше.
кажись начинаются проблемы с арендой

Про демографічну рокету & нічого не чув?
І "окуєнні" заробки українців?

Уноноктій, як би ти мав справу з робітниками-пролетарями, і хорошу пам'ять, ти звернув би увагу, як вони дегенерували за рівнем профпридатності останні 20 років.
Скоро буде перехід кількості в якість, чергова точка біфуркації
Востаннє редагувалось Frant в Суб 01 лют, 2020 08:51, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 08:18

  барабашов написав:Унуноктий
Сдадут минимум через пять лет семье бангладешцев из 35ти человек за коммуналь?
Продадут со свежим жлоблофтремонтом "па300" максимум только после очередного девала до 100 за уе?
Сбудется пророчество Хомякоида про доски для окон из мебели свежей коллекции Икеи?

Все збудеться! Дайте лише час!

Ще 5-10 років, і зайдемо в чергову точку перерозподілу!

Укро-їліта твердо тримає курс на демонтаж держави, і цей курс увінчається успіхом !
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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  #<1 ... 2874287528762877
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