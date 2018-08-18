|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:12
Унуноктий написав:
Кстати когда достроят подольско-воскресенский мост и метро на виноградарь, то мне жалко всех кто накупил квартир под аренду за окружной
А также возле Лысой горы и Медовый!
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 804
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:15
барабашов написав:Унуноктий
Сдадут минимум через пять лет семье бангладешцев из 35ти человек
за коммуналь?
Продадут со свежим жлоблофтремонтом "па300" максимум только после очередного девала до 100 за уе?
Сбудется пророчество Хомякоида про доски для окон из мебели свежей коллекции Икеи?
Выделенное более вероятно. Но я себе слабо представляю, как таких выселять, если придется?
Их набежит, как тараканов и тут фокус Трибеки с бутербродиками имхо не пройдет. Имхо, даже сбить денег на ремонт не выйдет.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 804
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:31
Прохожий написав: airmax78 написав:
Не помню, но все-равно, не мог не слить, ввиду отсутствия достаточных средств для новой покупки.
Ну и вы можете посмотреть как Ричмонд украшают все новыми и новыми остеклёнными балконами и выползающими на фасад кондерами. И никакого остекления «стояками» в них не получилось организовать. Хорошо хоть, пока ещё не белыми рамами.
Тут уже пару человек это дело подметили, и я уверен, что есть все основания полагать, что Макс четенький индикатор
начала кризиса, так сказать, буревестник.
Если мы и вправду сваливаемся в штопор в 20 году, то... все, Максу финанс.юа может выдать медаль.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 804
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:07
change_pm написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
Не помню, но все-равно, не мог не слить, ввиду отсутствия достаточных средств для новой покупки.
Ну и вы можете посмотреть как Ричмонд украшают все новыми и новыми остеклёнными балконами и выползающими на фасад кондерами. И никакого остекления «стояками» в них не получилось организовать. Хорошо хоть, пока ещё не белыми рамами.
Тут уже пару человек это дело подметили, и я уверен, что есть все основания полагать, что Макс четенький индикатор
начала кризиса, так сказать, буревестник.
Если мы и вправду сваливаемся в штопор в 20 году, то... все, Максу финанс.юа может выдать медаль.
Что бы вы все без меня делали?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33254
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 843 раз.
- Подякували: 3829 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17526
|2813017
|
Суб 01 лют, 2020 12:06
PS4
|
|462
|192533
|
|
|8
|10158
|
|