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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2872287328742875

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 32
Вже навіть перевищили
38%
12
Приблизно на рівні 2013
16%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
9
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:12

  Унуноктий написав:Кстати когда достроят подольско-воскресенский мост и метро на виноградарь, то мне жалко всех кто накупил квартир под аренду за окружной


А также возле Лысой горы и Медовый!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:15

  барабашов написав:Унуноктий
Сдадут минимум через пять лет семье бангладешцев из 35ти человек за коммуналь?
Продадут со свежим жлоблофтремонтом "па300" максимум только после очередного девала до 100 за уе?
Сбудется пророчество Хомякоида про доски для окон из мебели свежей коллекции Икеи?


Выделенное более вероятно. Но я себе слабо представляю, как таких выселять, если придется?
Их набежит, как тараканов и тут фокус Трибеки с бутербродиками имхо не пройдет. Имхо, даже сбить денег на ремонт не выйдет.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:31

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:

Не помню, но все-равно, не мог не слить, ввиду отсутствия достаточных средств для новой покупки. Ну и вы можете посмотреть как Ричмонд украшают все новыми и новыми остеклёнными балконами и выползающими на фасад кондерами. И никакого остекления «стояками» в них не получилось организовать. Хорошо хоть, пока ещё не белыми рамами.


Тут уже пару человек это дело подметили, и я уверен, что есть все основания полагать, что Макс четенький индикатор начала кризиса, так сказать, буревестник.
Если мы и вправду сваливаемся в штопор в 20 году, то... все, Максу финанс.юа может выдать медаль.
change_pm
 
Повідомлень: 804
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:07

  change_pm написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:

Не помню, но все-равно, не мог не слить, ввиду отсутствия достаточных средств для новой покупки. Ну и вы можете посмотреть как Ричмонд украшают все новыми и новыми остеклёнными балконами и выползающими на фасад кондерами. И никакого остекления «стояками» в них не получилось организовать. Хорошо хоть, пока ещё не белыми рамами.


Тут уже пару человек это дело подметили, и я уверен, что есть все основания полагать, что Макс четенький индикатор начала кризиса, так сказать, буревестник.
Если мы и вправду сваливаемся в штопор в 20 году, то... все, Максу финанс.юа может выдать медаль.

Что бы вы все без меня делали?
airmax78
 
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  #<1 ... 2872287328742875
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