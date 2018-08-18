Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
gonchik74 написав:Тут главное быть в рынке и понимать какой вариант реально интересный. Смотрю выставили в Тайме двуху 84 м на 22 этаже за сотню. Пока я читал домик, курил виды - продали за полдня. Хозяин. Потом в том же стояке на 18-м уже за 120. Рыл. Я ему про торг, он ни в какую. Ну, думаю, повисит месяц, посговорчивее будут. Да-да) Три дня и ушла.
А вы звонили хозяину и он подтвердил, что квартира продана ? Даже если да, то еще не факт, что так и было. Могли просто вывесить объявление и тут же снять - просто изучали спрос, могут через время опять дать объявление с б0льшей ценой. Не раз такое видел. Было сам звонил по контактам хозяина с объявления снятого пару дней назад, причем квартира была с завышеной ценой - говорит все, уже продана. Зато когда позвонил рылам через неделю по этой же квартире - пожалуйста, да, когда вам удобно прийти на просмотр ?
flyman написав:який 2008? шас 1969: рОкета з астронаватами виходить на орбіту і готуємся до висадки на Місяць, ой скоро на Марс
Наприкінці 2020 року всі астронавти, як ті жабеня, сядуть в калюжу 2008 року.
Не думаю, скорее к концу года цены на всё удвоятся.
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Ну куда уже? Заезжал в Сагу по новым объектам, спросил про Чикагу. Квартирка на 6м этаже 67 квадратов 253 куе. Машиноместо семейное: 155куе. Куда здесь удваиваться? Тут рОкета уже, по-моему, прилетела.
Флай, ты не в курсе есть ли апишки где можно дернуть стоимость метра историческую по массивам Киева? Ресты какие-то... я через 2 месяца в отпуск и хочу немного поиграться с тензеерфлоу для самообразования