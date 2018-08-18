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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2874287528762877>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 32
Вже навіть перевищили
38%
12
Приблизно на рівні 2013
16%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
9
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:06

  Унуноктий написав:
trololo написав:Унуноктий
так ты еще и хоп-мусорок :) когда медовый-3 стартуют?
Медовый три нескоро, берите Медовый два

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сильно глубоко в попе и дорого, пока взял окленд
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:11

  sinus написав:Зараз початок 2008 року ,хто не встиг злити нерухомість, той сам собі дохтур. :)

який 2008?
шас 1969: рОкета з астронаватами виходить на орбіту і готуємся до висадки на Місяць, ой скоро на Марс
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:27

  flyman написав:
  sinus написав:Зараз початок 2008 року ,хто не встиг злити нерухомість, той сам собі дохтур. :)

який 2008?
шас 1969: рОкета з астронаватами виходить на орбіту і готуємся до висадки на Місяць, ой скоро на Марс

Наприкінці 2020 року всі астронавти, як ті жабеня, сядуть в калюжу 2008 року.
sinus
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:34

  gonchik74 написав:Тут главное быть в рынке и понимать какой вариант реально интересный.
Смотрю выставили в Тайме двуху 84 м на 22 этаже за сотню. Пока я читал домик, курил виды - продали за полдня. Хозяин. Потом в том же стояке на 18-м уже за 120. Рыл. Я ему про торг, он ни в какую. Ну, думаю, повисит месяц, посговорчивее будут. Да-да) Три дня и ушла.


А вы звонили хозяину и он подтвердил, что квартира продана ?
Даже если да, то еще не факт, что так и было.
Могли просто вывесить объявление и тут же снять - просто изучали спрос, могут через время опять дать объявление с б0льшей ценой. Не раз такое видел.
Было сам звонил по контактам хозяина с объявления снятого пару дней назад, причем квартира была с завышеной ценой - говорит все, уже продана. Зато когда позвонил рылам через неделю по этой же квартире - пожалуйста, да, когда вам удобно прийти на просмотр ? 8)
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:52

  PS4 написав:В оп ситихаб не пробиться.
Очередь
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Ой, да ладно. Был там всего пару часов назад - пустота и тишина. Пара человек из близлежащих домов стоят рядом и обмениваются мнениями.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sinus написав:
  flyman написав:
  sinus написав:Зараз початок 2008 року ,хто не встиг злити нерухомість, той сам собі дохтур. :)

який 2008?
шас 1969: рОкета з астронаватами виходить на орбіту і готуємся до висадки на Місяць, ой скоро на Марс

Наприкінці 2020 року всі астронавти, як ті жабеня, сядуть в калюжу 2008 року.
Не думаю, скорее к концу года цены на всё удвоятся.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:04

quote="4859342:Унуноктий"
==
sinus написав:
  flyman написав:
  sinus написав:Зараз початок 2008 року ,хто не встиг злити нерухомість, той сам собі дохтур. :)

який 2008?
шас 1969: рОкета з астронаватами виходить на орбіту і готуємся до висадки на Місяць, ой скоро на Марс

Наприкінці 2020 року всі астронавти, як ті жабеня, сядуть в калюжу 2008 року.
Не думаю, скорее к концу года цены на всё удвоятся.

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===

інфляція в гривні 100%, курс ПА50?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:16

  Унуноктий написав:
sinus написав:
  flyman написав:який 2008?
шас 1969: рОкета з астронаватами виходить на орбіту і готуємся до висадки на Місяць, ой скоро на Марс

Наприкінці 2020 року всі астронавти, як ті жабеня, сядуть в калюжу 2008 року.
Не думаю, скорее к концу года цены на всё удвоятся.

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Ну куда уже? Заезжал в Сагу по новым объектам, спросил про Чикагу. Квартирка на 6м этаже 67 квадратов 253 куе. Машиноместо семейное: 155куе. Куда здесь удваиваться? Тут рОкета уже, по-моему, прилетела.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:51

  sinus написав:Зараз початок 2008 року ,хто не встиг злити нерухомість, той сам собі дохтур. :)

Рано. Осенью надо сливать.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:56

  flyman написав:інфляція в гривні 100%, курс ПА50?

Флай, ты не в курсе есть ли апишки где можно дернуть стоимость метра историческую по массивам Киева? Ресты какие-то... я через 2 месяца в отпуск и хочу немного поиграться с тензеерфлоу для самообразования :oops:
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