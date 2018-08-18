Додано: Суб 01 лют, 2020 14:34

gonchik74 написав: Тут главное быть в рынке и понимать какой вариант реально интересный.

Смотрю выставили в Тайме двуху 84 м на 22 этаже за сотню. Пока я читал домик, курил виды - продали за полдня. Хозяин. Потом в том же стояке на 18-м уже за 120. Рыл. Я ему про торг, он ни в какую. Ну, думаю, повисит месяц, посговорчивее будут. Да-да) Три дня и ушла. Тут главное быть в рынке и понимать какой вариант реально интересный.Смотрю выставили в Тайме двуху 84 м на 22 этаже за сотню. Пока я читал домик, курил виды - продали за полдня. Хозяин. Потом в том же стояке на 18-м уже за 120. Рыл. Я ему про торг, он ни в какую. Ну, думаю, повисит месяц, посговорчивее будут. Да-да) Три дня и ушла.

А вы звонили хозяину и он подтвердил, что квартира продана ?Даже если да, то еще не факт, что так и было.Могли просто вывесить объявление и тут же снять - просто изучали спрос, могут через время опять дать объявление с б0льшей ценой. Не раз такое видел.Было сам звонил по контактам хозяина с объявления снятого пару дней назад, причем квартира была с завышеной ценой - говорит все, уже продана. Зато когда позвонил рылам через неделю по этой же квартире - пожалуйста, да, когда вам удобно прийти на просмотр ?