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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 01 лют, 2020 16:00
airmax78 написав: Унуноктий написав:
sinus написав:[quote="4859306:flyman"]
який 2008?
шас 1969: рОкета з астронаватами виходить на орбіту і готуємся до висадки на Місяць, ой скоро на Марс
Наприкінці 2020 року всі астронавти, як ті жабеня, сядуть в калюжу 2008 року.
Не думаю, скорее к концу года цены на всё удвоятся.
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Ну куда уже? Заезжал в Сагу по новым объектам, спросил про Чикагу. Квартирка на 6м этаже 67 квадратов 253 куе. Машиноместо семейное: 155куе. Куда здесь удваиваться? Тут рОкета уже, по-моему, прилетела.[/quote] Это там где однуха на котловане стоила 90000?
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Додано: Суб 01 лют, 2020 16:31
Понаехал написав: flyman написав:
інфляція в гривні 100%, курс ПА50?
Флай, ты не в курсе есть ли апишки где можно дернуть стоимость метра историческую по массивам Киева? Ресты какие-то... я через 2 месяца в отпуск и хочу немного поиграться с тензеерфлоу для самообразования
без поняття,
звяжись з баракою, який пиляє свій м2 бомбер
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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