Додано: Суб 01 лют, 2020 16:31

Понаехал написав: flyman написав: інфляція в гривні 100%, курс ПА50? інфляція в гривні 100%, курс ПА50?

Флай, ты не в курсе есть ли апишки где можно дернуть стоимость метра историческую по массивам Киева? Ресты какие-то... я через 2 месяца в отпуск и хочу немного поиграться с тензеерфлоу для самообразования Флай, ты не в курсе есть ли апишки где можно дернуть стоимость метра историческую по массивам Киева? Ресты какие-то... я через 2 месяца в отпуск и хочу немного поиграться с тензеерфлоу для самообразования

без поняття,

звяжись з баракою, який пиляє свій м2 бомбер без поняття,звяжись з баракою, який пиляє свій м2 бомбер

