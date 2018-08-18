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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 01 лют, 2020 16:00
airmax78 написав: Унуноктий написав:
sinus написав:[quote="4859306:flyman"]
який 2008?
шас 1969: рОкета з астронаватами виходить на орбіту і готуємся до висадки на Місяць, ой скоро на Марс
Наприкінці 2020 року всі астронавти, як ті жабеня, сядуть в калюжу 2008 року.
Не думаю, скорее к концу года цены на всё удвоятся.
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Ну куда уже? Заезжал в Сагу по новым объектам, спросил про Чикагу. Квартирка на 6м этаже 67 квадратов 253 куе. Машиноместо семейное: 155куе. Куда здесь удваиваться? Тут рОкета уже, по-моему, прилетела.[/quote] Это там где однуха на котловане стоила 90000?
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Додано: Суб 01 лют, 2020 16:31
Понаехал написав: flyman написав:
інфляція в гривні 100%, курс ПА50?
Флай, ты не в курсе есть ли апишки где можно дернуть стоимость метра историческую по массивам Киева? Ресты какие-то... я через 2 месяца в отпуск и хочу немного поиграться с тензеерфлоу для самообразования
без поняття,
звяжись з баракою, який пиляє свій м2 бомбер
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 18:35
Понаехал написав: sinus написав:
Зараз початок 2008 року ,хто не встиг злити нерухомість, той сам собі дохтур.
Рано. Осенью надо сливать.
2both of you, это вы тока про КРЖН говорите или еще и про ПЛРЖН (поляндия), ЮКРЖН (Англия) и ОКРЖН (Огайщина)?
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Додано: Суб 01 лют, 2020 18:48
Выпуск для Бывалого. На самом деле для всех:
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Додано: Суб 01 лют, 2020 19:04
Парни, споры о ракетах мне видятся как пир во время чумы.
Советую внимательно смотреть в сторону Китая. Там с большой вероятностью сейчас расправляет крылья большой жирный черный лебедь.
Подрежут ли вовремя клятые коммуняки ему перышки? Большой вопрос.
Если ситуация еще хотябы месяц будет развиваться в том же ключе, злобный пернатый таки пойдет на взлет, а еще через полгода заглянет и к нам по полной программе
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Додано: Суб 01 лют, 2020 19:16
airmax78 написав:Выпуск для Бывалого. На самом деле для всех:
Потратил 3 минуты 15 секунд надеясь услышать хоть какой то смысл в словах этой ТП... Ниасилил... Макс у тебя с голововой проблемы... Мне кажется что Понаех ошибается и куколдовец тут ты, а не Человек обезьяна. Могу в личку прислать профильное видео посмотришь.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 19:18
antey1969 написав:Парни, споры о ракетах мне видятся как пир во время чумы.
Советую внимательно смотреть в сторону Китая. Там с большой вероятностью сейчас расправляет крылья большой жирный черный лебедь.
Подрежут ли вовремя клятые коммуняки ему перышки? Большой вопрос.
Если ситуация еще хотябы месяц будет развиваться в том же ключе, злобный пернатый таки пойдет на взлет, а еще через полгода заглянет и к нам по полной программе
Надеемся на 100% за два года
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Додано: Суб 01 лют, 2020 19:25
Унуноктий написав:
airmax78 написав:Выпуск для Бывалого. На самом деле для всех:
Потратил 3 минуты 15 секунд надеясь услышать хоть какой то смысл в словах этой ТП... Ниасилил... Макс у тебя с голововой проблемы... Мне кажется что Понаех ошибается и куколдовец тут ты, а не Человек обезьяна. Могу в личку прислать профильное видео посмотришь.
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Тоже после просмотра решил, что это видео бесполезное. Те, для кого оно предназначено, его не осилят. А тем, у кого и так все в порядке со вкусом - оно не очень нужно. Хотя, все равно интересно было.
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