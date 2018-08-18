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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 01 лют, 2020 20:01
airmax78 написав: Унуноктий написав:
airmax78 написав:Выпуск для Бывалого. На самом деле для всех:
Потратил 3 минуты 15 секунд надеясь услышать хоть какой то смысл в словах этой ТП... Ниасилил... Макс у тебя с голововой проблемы... Мне кажется что Понаех ошибается и куколдовец тут ты, а не Человек обезьяна. Могу в личку прислать профильное видео посмотришь.
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Тоже после просмотра решил, что это видео бесполезное. Те, для кого оно предназначено, его не осилят. А тем, у кого и так все в порядке со вкусом - оно не очень нужно. Хотя, все равно интересно было.
Нашел тебе на аватарку фоточку
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Унуноктий
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Додано: Суб 01 лют, 2020 20:17
Какой жесткий альфасамец Унуноктий. Девушка - молодец, все по полкам разложила.
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airmax78
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Додано: Суб 01 лют, 2020 20:41
О чем вы вообще говорите??
Кто в этом году уже забетонировался, кроме меня и трололо?
А ведь уже практически 10% года прошло!
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investorkiev
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Додано: Суб 01 лют, 2020 20:50
investorkiev написав:О чем вы вообще говорите??
Кто в этом году уже забетонировался, кроме меня и трололо?
А ведь уже практически 10% года прошло!
А что за хрень ты прикупил?
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Унуноктий
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Додано: Суб 01 лют, 2020 20:51
quote="4859541:Унуноктий"
airmax78 написав: Унуноктий написав:
airmax78 написав:Выпуск для Бывалого. На самом деле для всех:
Потратил 3 минуты 15 секунд надеясь услышать хоть какой то смысл в словах этой ТП... Ниасилил... Макс у тебя с голововой проблемы... Мне кажется что Понаех ошибается и куколдовец тут ты, а не Человек обезьяна. Могу в личку прислать профильное видео посмотришь.
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Тоже после просмотра решил, что это видео бесполезное. Те, для кого оно предназначено, его не осилят. А тем, у кого и так все в порядке со вкусом - оно не очень нужно. Хотя, все равно интересно было.
Макс, ну она ж реально тупая.
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тема сисек не розкрита
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 20:52
investorkiev написав:
О чем вы вообще говорите??
Кто в этом году уже забетонировался, кроме меня и трололо?
А ведь уже практически 10% года прошло!
я еще в прошлом. а в этом выпрыгнул с обьекта в ипенях.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Суб 01 лют, 2020 20:53
investorkiev написав:
О чем вы вообще говорите??
Кто в этом году уже забетонировался, кроме меня и трололо?
А ведь уже практически 10% года прошло!
я але очкую чи добудують, так як від середини грудня до кінця на будові нуль активності, але до того часу за півроку від на одному об"єктів вигнали майже повністю коробку, тільки дах перекрити лишилося, а на іншому півцокольного поверху вимурували
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 20:59
airmax78 написав:Какой жесткий альфасамец Унуноктий. Девушка - молодец, все по полкам разложила.
Набор слов для других ТП.
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Унуноктий
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:02
investorkiev написав:
О чем вы вообще говорите??Кто в этом году уже забетонировался, кроме меня
и трололо?
А ведь уже практически 10% года прошло!
Ну, не тяни. Делись уже
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:07
flyman написав: investorkiev написав:
О чем вы вообще говорите??
Кто в этом году уже забетонировался, кроме меня и трололо?
А ведь уже практически 10% года прошло!
я але очкую чи добудують, так як від середини грудня до кінця на будові нуль активності, але до того часу за півроку від на одному об"єктів вигнали майже повністю коробку, тільки дах перекрити лишилося, а на іншому півцокольного поверху вимурували
так ты таки окружаешь Киев кавалирками?
цоколь в Буче, чердак возле Дорогожичей.... что в этот раз взял?
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