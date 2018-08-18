Максим тут для тебя объект. З.ы. на Московской,16 уже месяц висит баннер о продаже.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лют, 2020 21:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Максим тут для тебя объект. З.ы. на Московской,16 уже месяц висит баннер о продаже.
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