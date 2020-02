Додано: Суб 01 лют, 2020 21:38

investorkiev написав: flyman написав: investorkiev написав: О чем вы вообще говорите??



Кто в этом году уже забетонировался, кроме меня и трололо?



я але очкую чи добудують, так як від середини грудня до кінця на будові нуль активності, але до того часу за півроку від на одному об"єктів вигнали майже повністю коробку, тільки дах перекрити лишилося, а на іншому півцокольного поверху вимурували я але очкую чи добудують, так як від середини грудня до кінця на будові нуль активності, але до того часу за півроку від на одному об"єктів вигнали майже повністю коробку, тільки дах перекрити лишилося, а на іншому півцокольного поверху вимурували



так ты таки окружаешь Киев кавалирками?

Кардачі, а не Дорогожичі.... + Вирлиця Кардачі, а не Дорогожичі.... + Вирлиця

