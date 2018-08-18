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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28772878287928802881>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 32
Вже навіть перевищили
38%
12
Приблизно на рівні 2013
16%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
9
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:пока взял окленд

зря
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:38

  investorkiev написав:
  flyman написав:
  investorkiev написав:О чем вы вообще говорите??

Кто в этом году уже забетонировался, кроме меня и трололо?

А ведь уже практически 10% года прошло!

я але очкую чи добудують, так як від середини грудня до кінця на будові нуль активності, але до того часу за півроку від на одному об"єктів вигнали майже повністю коробку, тільки дах перекрити лишилося, а на іншому півцокольного поверху вимурували


так ты таки окружаешь Киев кавалирками?
цоколь в Буче, чердак возле Дорогожичей.... что в этот раз взял?

Кардачі, а не Дорогожичі.... + Вирлиця
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:41

  Прохожий написав:
  trololo написав:пока взял окленд

зря


Чё это? Зависнет, как генезис?
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:Кардачі, а не Дорогожичі.... + Вирлиця
Это на улице Патриотов? Пятиэтажка на маленьком участке в частном секторе?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Востаннє редагувалось Унуноктий в Суб 01 лют, 2020 21:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:51

  trololo написав:
  Прохожий написав:
  trololo написав:пока взял окленд

зря


Чё это? Зависнет, как генезис?


и мне интересно. Потому что Риел? Или место не очень? Хотя место вроде как и не плохое, только метро далековато, но развязка наземного транспорта хорошая и магазинов много.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:53

  Унуноктий написав:Максим тут для тебя объект. З.ы. на Московской,16 уже месяц висит баннер о продаже.

Там квартиры с ремонтом. Но каждый новый объект Саги со старта обескураживает ценниками.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, объективности ради, у Саги самые лучшие дизайнеры и архитекторы в Киеве. Лучше чем у Кана и Таряна. НО, качество отделочных работ у КАН в Тетрисе выше чем у Саги в Чикаго.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:58

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:Максим тут для тебя объект. З.ы. на Московской,16 уже месяц висит баннер о продаже.

Там квартиры с ремонтом. Но каждый новый объект Саги со старта обескураживает ценниками.


Вы ж уже ремонт начали делать?
Что, снова переезд?

Может и правильно - учитывая что Вы - буревесник, то Ваша немедленная продажа прэлэсти может дать рынку сильный импульс на рост. Что очень важно для форумчан - 99% тут так или иначе забетонировались. Так что время Вам проявить немного жертвенности ((с) Сапковский), ради нас всех.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:02

Ну риел конечно рагули, дома стремные, затягивают. Но место под аренду норм, намного лучше медового и дешевле Скай авеню
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:03

  trololo написав:Ну риел конечно рагули, дома стремные, затягивают. Но место под аренду норм, намного лучше медового и дешевле Скай авеню

место намного лучше Медового - согласен на 1000%.

Более того - место ХУЖЕ Медового сложно назвать, из 250 комплексов Киева - это разве что Оранж.
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