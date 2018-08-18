итоги месяца согласно домику - ракета за месяц взлетела на 1.6% что составляет 19.2%
и это при девале!
по ходу это аля 2001-02 года, когда ракета только заводилась.... дальше вы знаете продолжение
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
итоги месяца согласно домику - ракета за месяц взлетела на 1.6% что составляет 19.2%
и это при девале!
по ходу это аля 2001-02 года, когда ракета только заводилась.... дальше вы знаете продолжение
Востаннє редагувалось PS4 в Суб 01 лют, 2020 22:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Приехал в днепр - бомбер сразу прислал на почту инфо о ценах квартир и цене аренде в Днепре...
Получается следит за пользователями (раньше только Киев искал) ?
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:06
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я! Взял в сумме 300м2!
Сдача весна-лето.
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Востаннє редагувалось 5396669 в Суб 01 лют, 2020 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:10
1. Риел
2. локейшн
если для себя но норм...если достроят...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:15
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:21
нє, но але щось в таком стилі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:22
Селекционную работу провожу постоянно.
Оставил только сверхвостребованные объекты.
ПС Про огромный спрос на киевском РН - это из области иллюзий... или я не умею продавать
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
бггг...
что продал/продаешь?
апд: Я в курсе что ты умеешь сдавать в привязке к $, как успехи?
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 01 лют, 2020 22:35, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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