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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2878287928802881>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 32
Вже навіть перевищили
38%
12
Приблизно на рівні 2013
16%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
9
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

итоги месяца согласно домику - ракета за месяц взлетела на 1.6% что составляет 19.2%
и это при девале!

по ходу это аля 2001-02 года, когда ракета только заводилась.... дальше вы знаете продолжение
Востаннє редагувалось PS4 в Суб 01 лют, 2020 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Понаехал написав:
  flyman написав:інфляція в гривні 100%, курс ПА50?

Флай, ты не в курсе есть ли апишки где можно дернуть стоимость метра историческую по массивам Киева? Ресты какие-то... я через 2 месяца в отпуск и хочу немного поиграться с тензеерфлоу для самообразования :oops:

без поняття,
звяжись з баракою, який пиляє свій м2 бомбер
Приехал в днепр - бомбер сразу прислал на почту инфо о ценах квартир и цене аренде в Днепре...
Получается следит за пользователями (раньше только Киев искал) ?

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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:06

  investorkiev написав:Что очень важно для форумчан - 99% тут так или иначе забетонировались.

Кума кажіть за себе (с)
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:О чем вы вообще говорите??

Кто в этом году уже забетонировался, кроме меня и трололо?

А ведь уже практически 10% года прошло!
Я! Взял в сумме 300м2!
Сдача весна-лето.

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Востаннє редагувалось 5396669 в Суб 01 лют, 2020 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:10

  investorkiev написав:
  trololo написав:
  Прохожий написав:зря


Чё это? Зависнет, как генезис?


и мне интересно. Потому что Риел? Или место не очень? Хотя место вроде как и не плохое, только метро далековато, но развязка наземного транспорта хорошая и магазинов много.

1. Риел
2. локейшн
если для себя но норм...если достроят...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:место ХУЖЕ Медового сложно назвать

оранж
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:15

  UA написав:
  investorkiev написав:Что очень важно для форумчан - 99% тут так или иначе забетонировались.

Кума кажіть за себе (с)


ЮА, привет, давно не заходил!
А ты что, вышел из бетона чтоли?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:21

  Унуноктий написав:
flyman написав:Кардачі, а не Дорогожичі.... + Вирлиця
Это на улице Патриотов? Пятиэтажка на маленьком участке в частном секторе?

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нє, но але щось в таком стилі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:22

  investorkiev написав:
  UA написав:
  investorkiev написав:Что очень важно для форумчан - 99% тут так или иначе забетонировались.

Кума кажіть за себе (с)


ЮА, привет, давно не заходил!
А ты что, вышел из бетона чтоли?

Селекционную работу провожу постоянно.
Оставил только сверхвостребованные объекты.
ПС Про огромный спрос на киевском РН - это из области иллюзий... или я не умею продавать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Про огромный спрос на киевском РН - это из области иллюзий... или я не умею продавать

бггг...
что продал/продаешь?

апд: Я в курсе что ты умеешь сдавать в привязке к $, как успехи?
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 01 лют, 2020 22:35, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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