Так у тебя ж обьекты дорогие, элитка. А ликвидность в экономе самая большая
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Додано: Суб 01 лют, 2020 22:35
Так у тебя ж обьекты дорогие, элитка. А ликвидность в экономе самая большая
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ты не понимаешь, эти места для обеспеченных людей. Вот когда озера облагородят поймёшь.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 22:38
investorkiev
УА не верит в рОкету и костюм космАнавта не примеряет, он приземленно сдает гостинки в привязке к $...
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