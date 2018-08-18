Додано: Суб 01 лют, 2020 22:38

investorkiev

УА не верит в рОкету и костюм космАнавта не примеряет, он приземленно сдает гостинки в привязке к $...

"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)

"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский