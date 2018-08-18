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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:55
investorkiev написав: UA написав:
Селекционную работу провожу постоянно.
investorkiev написав:
ЮА, привет, давно не заходил!
А ты что, вышел из бетона чтоли?
Оставил только сверхвостребованные объекты.
ПС Про огромный спрос на киевском РН - это из области иллюзий... или я не умею продавать
Так у тебя ж обьекты дорогие, элитка
. А ликвидность в экономе самая большая
бгг, гостинка рядом с сермилей оказывается уже элитка???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 01 лют, 2020 22:57
Унуноктий написав:
investorkiev написав:
Более того - место ХУЖЕ Медового сложно назвать, из 250 комплексов Киева - это разве что Оранж.
Ты не понимаешь, эти места для обеспеченных людей. Вот когда озера облагородят
поймёшь.
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совские ставки от УКО?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 01 лют, 2020 22:59
Прохожий написав: Унуноктий написав:
investorkiev написав:
Более того - место ХУЖЕ Медового сложно назвать, из 250 комплексов Киева - это разве что Оранж.
Ты не понимаешь, эти места для обеспеченных людей. Вот когда озера облагородят
поймёшь.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
совские ставки от УКО?
Возле медового в 50 метрах два огромных озера
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Унуноктий
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Додано: Суб 01 лют, 2020 23:00
Прохожий написав:investorkiev
УА не верит в рОкету и костюм космАнавта не примеряет, он приземленно сдает гостинки в привязке к $...
Не сдают сейчас ничего в привязке к доллару, а гостинки тем более. При том уже лет 12 как.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 23:10
Место в медовом намного лучше оранжа. Главный минус - два узких проезда. Ну и самолёты, но кому то это даже в плюс
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Суб 01 лют, 2020 23:14
UA написав: investorkiev написав: UA написав:
Кума кажіть за себе (с)
ЮА, привет, давно не заходил!
А ты что, вышел из бетона чтоли?
Селекционную работу провожу постоянно.
Оставил только сверхвостребованные объекты.
ПС Про огромный спрос на киевском РН - это из области иллюзий... или я не умею продавать
Тем не менее, за последние 6 мес. с рынка вынесли все стоящее, за чем я следил.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 23:16
Ребята, а что по Днепру? Когда в Днепре будет обвал цен на жилье?
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Додано: Суб 01 лют, 2020 23:23
sergiylfc написав:
Ребята, а что по Днепру? Когда в Днепре будет обвал цен на жилье?
а какие там сейчас цены?
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Унуноктий
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Додано: Суб 01 лют, 2020 23:28
Унуноктий написав: sergiylfc написав:
Ребята, а что по Днепру? Когда в Днепре будет обвал цен на жилье?
а какие там сейчас цены?
Центр с обещаниями 20й-21й па 1000-1100$ квадрат
Паркинг 17-30$
С готовым все бизнесуют "первая сдача"
12-17000 за 2-3 комнаты
Инфраструктуры и парковки это ...па
Востаннє редагувалось yarick26
в Суб 01 лют, 2020 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 23:29
yarick26 написав: Унуноктий написав: sergiylfc написав:
Ребята, а что по Днепру? Когда в Днепре будет обвал цен на жилье?
а какие там сейчас цены?
Центр с обещаниями 20й-21й па 1000-1100$ квадрат
будет дороже уже в апреле
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Унуноктий
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