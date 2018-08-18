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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2879288028812882>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 32
Вже навіть перевищили
38%
12
Приблизно на рівні 2013
16%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
9
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:55

  investorkiev написав:
  UA написав:
  investorkiev написав:
ЮА, привет, давно не заходил!
А ты что, вышел из бетона чтоли?

Селекционную работу провожу постоянно.
Оставил только сверхвостребованные объекты.
ПС Про огромный спрос на киевском РН - это из области иллюзий... или я не умею продавать :mrgreen:


Так у тебя ж обьекты дорогие, элитка. А ликвидность в экономе самая большая

бгг, гостинка рядом с сермилей оказывается уже элитка???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:57

  Унуноктий написав:
investorkiev написав:

Более того - место ХУЖЕ Медового сложно назвать, из 250 комплексов Киева - это разве что Оранж.
Ты не понимаешь, эти места для обеспеченных людей. Вот когда озера облагородят поймёшь.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

совские ставки от УКО?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Унуноктий написав:
investorkiev написав:

Более того - место ХУЖЕ Медового сложно назвать, из 250 комплексов Киева - это разве что Оранж.
Ты не понимаешь, эти места для обеспеченных людей. Вот когда озера облагородят поймёшь.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

совские ставки от УКО?
Возле медового в 50 метрах два огромных озера

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:00

  Прохожий написав:investorkiev
УА не верит в рОкету и костюм космАнавта не примеряет, он приземленно сдает гостинки в привязке к $...

Не сдают сейчас ничего в привязке к доллару, а гостинки тем более. При том уже лет 12 как.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:10

Место в медовом намного лучше оранжа. Главный минус - два узких проезда. Ну и самолёты, но кому то это даже в плюс
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:14

  UA написав:
  investorkiev написав:
  UA написав:Кума кажіть за себе (с)


ЮА, привет, давно не заходил!
А ты что, вышел из бетона чтоли?

Селекционную работу провожу постоянно.
Оставил только сверхвостребованные объекты.
ПС Про огромный спрос на киевском РН - это из области иллюзий... или я не умею продавать :mrgreen:

Тем не менее, за последние 6 мес. с рынка вынесли все стоящее, за чем я следил.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, а что по Днепру? Когда в Днепре будет обвал цен на жилье?
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:23

  sergiylfc написав:Ребята, а что по Днепру? Когда в Днепре будет обвал цен на жилье?

а какие там сейчас цены?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:28

  Унуноктий написав:
  sergiylfc написав:Ребята, а что по Днепру? Когда в Днепре будет обвал цен на жилье?

а какие там сейчас цены?


Центр с обещаниями 20й-21й па 1000-1100$ квадрат
Паркинг 17-30$
С готовым все бизнесуют "первая сдача"
12-17000 за 2-3 комнаты
Инфраструктуры и парковки это ...па
Востаннє редагувалось yarick26 в Суб 01 лют, 2020 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:29

  yarick26 написав:
  Унуноктий написав:
  sergiylfc написав:Ребята, а что по Днепру? Когда в Днепре будет обвал цен на жилье?

а какие там сейчас цены?


Центр с обещаниями 20й-21й па 1000-1100$ квадрат

будет дороже уже в апреле
Унуноктий
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