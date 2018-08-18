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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2879288028812882

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 32
Вже навіть перевищили
38%
12
Приблизно на рівні 2013
16%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
9
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:32

Может быть
Главное чтоб покупатели были
yarick26
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:32

  Любопытный написав:По левому берегу (жк Корона). Квартира продается уже давно, позвонил в первый раз в понедельник, договорились на выходных показать. Сегодня позвонил договориться о времени - сказали, что дали задаток, но через недельку можно перезвонить уточнить.
Предположу, что агент подтвердил возможность показа не перезванивая и не согласовывая день и время с продавцом.
Потом он созвонился с продавцом, узнал что квартира уже под задатком и сообщил вам это уже при следующем звонке.
Т.е. квартира на момент первого звонка могла быть уже неделю-две как под задатком, но агент всё равно может её рекламить и рекомендовать, т.к. он не узнает о факте задатка, пока сам не позвонит продавцу при наличии покупателя.
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:55

  airmax78 написав:Что-то фундаментальное произошло буквально за 6 месяцев. 6 месяцев назад у любого человека, который выходил на рынок в поисках видового новостроя был выбор из целого ряда объектов по цене в пределах 1.8-2К за метр. Абсолютно реальные варианты висели месяцами. Годами. Никому было не надо. Что сейчас так принципиально изменилось?

Рынок недвиги - рынок с неэластичным предложением.
Предложение квартир не растёт с ростом цены. Покупатели кинулись покупать недвигу на волне оптимизма, окончания "эпохи бедности", ревальвации и т.д. Плюс, стал гаситься отложенный спрос 18 года и начала 19года.

Хорошему застройщику (не пирамиде) не нужны слишком большие суммы средств, которые они не смогут освоить в разумные сроки. Если продажи идут хорошо - можно цену поднять, ведь всё равно покупают. Увеличить предложение, т.е. объём отстраиваемых бетонометров сложно, т.к. на рынке дефицит кадров.
Вторичка с ростом цены на первичку тоже начинает лупить цену и т.о. может уйти с рынка (с прослойки реальных сделок), т.к. "за дешево" им не хватит для того, чтобы проинвестировать "котлован", а "за дорого" у них не хотят покупать.

Опять-таки, с ростом цен на недвигу и улучшением потребительских настроений у обывателя наоборот снижается желание продавать недвигу
Востаннє редагувалось Sinica в Нед 02 лют, 2020 01:18, всього редагувалось 1 раз.
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 00:13

  airmax78 написав:Тоже после просмотра решил, что это видео бесполезное. Те, для кого оно предназначено, его не осилят. А тем, у кого и так все в порядке со вкусом - оно не очень нужно. Хотя, все равно интересно было.


Спасибо, но это не ко мне. Девочка двигает дизайнерские курсы и серебряные украшения по цене золотых, так что я не ее клиент.
Вы стали и ее рефералом:)
Бывалый
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 00:42

  Бывалый написав:
  airmax78 написав:Тоже после просмотра решил, что это видео бесполезное. Те, для кого оно предназначено, его не осилят. А тем, у кого и так все в порядке со вкусом - оно не очень нужно. Хотя, все равно интересно было.


Спасибо, но это не ко мне. Девочка двигает дизайнерские курсы и серебряные украшения по цене золотых, так что я не ее клиент.
Вы стали и ее рефералом:)

Девушка объяснила, правда не в самой доступной форме (хотя пример с фартуком очень доходчив) что такое хорошо и что такое плохо и почему. Имеющий уши и что-то еще, да услышит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 00:51

  yarick26 написав:
  Унуноктий написав:
  sergiylfc написав:Ребята, а что по Днепру? Когда в Днепре будет обвал цен на жилье?

а какие там сейчас цены?


Центр с обещаниями 20й-21й па 1000-1100$ квадрат
Паркинг 17-30$
С готовым все бизнесуют "первая сдача"
12-17000 за 2-3 комнаты
Инфраструктуры и парковки это ...па

Где 3 комнаты в Днепропетровске 17куе? И 2 за 12,пусть даже хруща 41метр.
На Западном или проспекте Свободы?
Может на К.Маркса с евроремонтом?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 01:19

  airmax78 написав:
  Бывалый написав:
  airmax78 написав:Тоже после просмотра решил, что это видео бесполезное. Те, для кого оно предназначено, его не осилят. А тем, у кого и так все в порядке со вкусом - оно не очень нужно. Хотя, все равно интересно было.


Спасибо, но это не ко мне. Девочка двигает дизайнерские курсы и серебряные украшения по цене золотых, так что я не ее клиент.
Вы стали и ее рефералом:)

Девушка объяснила, правда не в самой доступной форме (хотя пример с фартуком очень доходчив) что такое хорошо и что такое плохо и почему. Имеющий уши и что-то еще, да услышит.


Макс, какая девочка, какие фартука????

Вы так ничего и не поняли?? Нужно не красоту наводить, а делать деньги.

У вас последний шанс - берите весь кеш что есть, останавливайте ремонт, берите по максимуму стояк однушек в Навигаторе. Дбк4 дает рассрочку - берите на максимальное количество квартир- продадите свою прэлэсть и погасите. Цель - иметь стояк однушек в Навигаторе, они сдаются уже с базовым ремонтом, только плитку в с/у нужно сделать, но на крайний случай сначала можно и не делать- покрасите стены масляной краской.

Этот стоячок однушек - это будет ваш золотой билет на РАКЕТУ, это ваш реальный шанс ворваться в мир лендлордов и выйти на пенсию в 45 лет!

Поймите, годы бегут, а вы страдаете х.ней, скоро уже и андролог не поможет...
investorkiev
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