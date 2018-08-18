Додано: Суб 01 лют, 2020 23:55

airmax78 написав: Что-то фундаментальное произошло буквально за 6 месяцев. 6 месяцев назад у любого человека, который выходил на рынок в поисках видового новостроя был выбор из целого ряда объектов по цене в пределах 1.8-2К за метр. Абсолютно реальные варианты висели месяцами. Годами. Никому было не надо. Что сейчас так принципиально изменилось? Что-то фундаментальное произошло буквально за 6 месяцев. 6 месяцев назад у любого человека, который выходил на рынок в поисках видового новостроя был выбор из целого ряда объектов по цене в пределах 1.8-2К за метр. Абсолютно реальные варианты висели месяцами. Годами. Никому было не надо. Что сейчас так принципиально изменилось?

Рынок недвиги - рынок с неэластичным предложением.Предложение квартир не растёт с ростом цены. Покупатели кинулись покупать недвигу на волне оптимизма, окончания "эпохи бедности", ревальвации и т.д. Плюс, стал гаситься отложенный спрос 18 года и начала 19года.Хорошему застройщику (не пирамиде) не нужны слишком большие суммы средств, которые они не смогут освоить в разумные сроки. Если продажи идут хорошо - можно цену поднять, ведь всё равно покупают. Увеличить предложение, т.е. объём отстраиваемых бетонометров сложно, т.к. на рынке дефицит кадров.Вторичка с ростом цены на первичку тоже начинает лупить цену и т.о. может уйти с рынка (с прослойки реальных сделок), т.к. "за дешево" им не хватит для того, чтобы проинвестировать "котлован", а "за дорого" у них не хотят покупать.Опять-таки, с ростом цен на недвигу и улучшением потребительских настроений у обывателя наоборот снижается желание продавать недвигу