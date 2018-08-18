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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лют, 2020 23:32
Может быть
Главное чтоб покупатели были
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yarick26
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Додано: Суб 01 лют, 2020 23:32
Любопытный написав:
По левому берегу (жк Корона). Квартира продается уже давно, позвонил в первый раз в понедельник, договорились на выходных показать. Сегодня позвонил договориться о времени - сказали, что дали задаток, но через недельку можно перезвонить уточнить.
Предположу, что агент подтвердил возможность показа не перезванивая и не согласовывая день и время с продавцом.
Потом он созвонился с продавцом, узнал что квартира уже под задатком и сообщил вам это уже при следующем звонке.
Т.е. квартира на момент первого звонка могла быть уже неделю-две как под задатком, но агент всё равно может её рекламить и рекомендовать, т.к. он не узнает о факте задатка, пока сам не позвонит продавцу при наличии покупателя.
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Sinica
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Додано: Суб 01 лют, 2020 23:55
airmax78 написав:
Что-то фундаментальное произошло буквально за 6 месяцев. 6 месяцев назад у любого человека, который выходил на рынок в поисках видового новостроя был выбор из целого ряда объектов по цене в пределах 1.8-2К за метр. Абсолютно реальные варианты висели месяцами. Годами. Никому было не надо. Что сейчас так принципиально изменилось?
Рынок недвиги - рынок с неэластичным предложением.
Предложение квартир не растёт с ростом цены. Покупатели кинулись покупать недвигу на волне оптимизма, окончания "эпохи бедности", ревальвации и т.д. Плюс, стал гаситься отложенный спрос 18 года и начала 19года.
Хорошему застройщику (не пирамиде) не нужны слишком большие суммы средств, которые они не смогут освоить в разумные сроки. Если продажи идут хорошо - можно цену поднять, ведь всё равно покупают. Увеличить предложение, т.е. объём отстраиваемых бетонометров сложно, т.к. на рынке дефицит кадров.
Вторичка с ростом цены на первичку тоже начинает лупить цену и т.о. может уйти с рынка (с прослойки реальных сделок), т.к. "за дешево" им не хватит для того, чтобы проинвестировать "котлован", а "за дорого" у них не хотят покупать.
Опять-таки, с ростом цен на недвигу и улучшением потребительских настроений у обывателя наоборот снижается желание продавать недвигу
Востаннє редагувалось Sinica
в Нед 02 лют, 2020 01:18, всього редагувалось 1 раз.
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Sinica
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Додано: Нед 02 лют, 2020 00:13
airmax78 написав:
Тоже после просмотра решил, что это видео бесполезное. Те, для кого оно предназначено, его не осилят. А тем, у кого и так все в порядке со вкусом - оно не очень нужно. Хотя, все равно интересно было.
Спасибо, но это не ко мне. Девочка двигает дизайнерские курсы и серебряные украшения по цене золотых, так что я не ее клиент.
Вы стали и ее рефералом:)
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Бывалый
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Додано: Нед 02 лют, 2020 00:42
Бывалый написав: airmax78 написав:
Тоже после просмотра решил, что это видео бесполезное. Те, для кого оно предназначено, его не осилят. А тем, у кого и так все в порядке со вкусом - оно не очень нужно. Хотя, все равно интересно было.
Спасибо, но это не ко мне. Девочка двигает дизайнерские курсы и серебряные украшения по цене золотых, так что я не ее клиент.
Вы стали и ее рефералом:)
Девушка объяснила, правда не в самой доступной форме (хотя пример с фартуком очень доходчив) что такое хорошо и что такое плохо и почему. Имеющий уши и что-то еще, да услышит.
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airmax78
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Додано: Нед 02 лют, 2020 00:51
yarick26 написав: Унуноктий написав: sergiylfc написав:
Ребята, а что по Днепру? Когда в Днепре будет обвал цен на жилье?
а какие там сейчас цены?
Центр с обещаниями 20й-21й па 1000-1100$ квадрат
Паркинг 17-30$
С готовым все бизнесуют "первая сдача"
12-17000 за 2-3 комнаты
Инфраструктуры и парковки это ...па
Где 3 комнаты в Днепропетровске 17куе? И 2 за 12,пусть даже хруща 41метр.
На Западном или проспекте Свободы?
Может на К.Маркса с евроремонтом?
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Додано: Нед 02 лют, 2020 01:19
airmax78 написав: Бывалый написав: airmax78 написав:
Тоже после просмотра решил, что это видео бесполезное. Те, для кого оно предназначено, его не осилят. А тем, у кого и так все в порядке со вкусом - оно не очень нужно. Хотя, все равно интересно было.
Спасибо, но это не ко мне. Девочка двигает дизайнерские курсы и серебряные украшения по цене золотых, так что я не ее клиент.
Вы стали и ее рефералом:)
Девушка объяснила, правда не в самой доступной форме (хотя пример с фартуком очень доходчив) что такое хорошо и что такое плохо и почему. Имеющий уши и что-то еще, да услышит.
Макс, какая девочка, какие фартука????
Вы так ничего и не поняли?? Нужно не красоту наводить, а делать деньги.
У вас последний шанс - берите весь кеш что есть, останавливайте ремонт, берите по максимуму стояк однушек в Навигаторе. Дбк4 дает рассрочку - берите на максимальное количество квартир- продадите свою прэлэсть и погасите. Цель - иметь стояк однушек в Навигаторе, они сдаются уже с базовым ремонтом, только плитку в с/у нужно сделать, но на крайний случай сначала можно и не делать- покрасите стены масляной краской.
Этот стоячок однушек - это будет ваш золотой билет на РАКЕТУ, это ваш реальный шанс ворваться в мир лендлордов и выйти на пенсию в 45 лет!
Поймите, годы бегут, а вы страдаете х.ней, скоро уже и андролог не поможет...
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investorkiev
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Додано: Нед 02 лют, 2020 07:29
Унуноктий написав: Прохожий написав:
investorkiev написав:
Более того - место ХУЖЕ Медового сложно назвать, из 250 комплексов Киева - это разве что Оранж.
Ты не понимаешь, эти места для обеспеченных людей[b].
совские ставки от УКО?
Возле медового в 50 метрах два огромных озера
k
І що з ними робити? Засипати і набувати там 25-поверхівок-термітників?
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Додано: Нед 02 лют, 2020 08:36
yarick26 написав:
Может быть
Главное чтоб покупатели были
Звідки ж вони візьмуться при депопуляції населення на 1/3???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 02 лют, 2020 10:11
airmax78 написав: UA написав:
Селекционную работу провожу постоянно.
Оставил только сверхвостребованные объекты.
ПС Про огромный спрос на киевском РН - это из области иллюзий... или я не умею продавать
Тем не менее, за последние 6 мес. с рынка вынесли все стоящее, за чем я следил.
Вынесли самое дешевое в каждом сегменте.
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