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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 лют, 2020 10:19
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Селекционную работу провожу постоянно.
Оставил только сверхвостребованные объекты.
ПС Про огромный спрос на киевском РН - это из области иллюзий... или я не умею продавать
Тем не менее, за последние 6 мес. с рынка вынесли все стоящее, за чем я следил.
Вынесли самое дешевое в каждом сегменте.
Саме так.
Навіть панельні "хрущовки".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 02 лют, 2020 10:23
investorkiev написав: UA написав:
Селекционную работу провожу постоянно.
Оставил только сверхвостребованные объекты.
ПС Про огромный спрос на киевском РН - это из области иллюзий... или я не умею продавать
Так у тебя ж обьекты дорогие, элитка. А ликвидность в экономе самая большая
Элитка это отреставрированный дом на Софиевской площади. Или где Кличко живет с видом на Оперный театр. Меня там нет и не было.
Как раз в более доступном (народном) сегменте какие-то фантастические закидоны по ремонту. Хотят пА бАгатому
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Додано: Нед 02 лют, 2020 10:31
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Селекционную работу провожу постоянно.
Оставил только сверхвостребованные объекты.
ПС Про огромный спрос на киевском РН - это из области иллюзий... или я не умею продавать
Тем не менее, за последние 6 мес. с рынка вынесли все стоящее, за чем я следил.
Вынесли самое дешевое в каждом сегменте.
В тех объектах, за которыми следил, самое дешевое стартовало с 200 куе.
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airmax78
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Додано: Нед 02 лют, 2020 10:47
airmax78 написав: Бывалый написав: airmax78 написав:
Тоже после просмотра решил, что это видео бесполезное. Те, для кого оно предназначено, его не осилят. А тем, у кого и так все в порядке со вкусом - оно не очень нужно. Хотя, все равно интересно было.
Спасибо, но это не ко мне. Девочка двигает дизайнерские курсы и серебряные украшения по цене золотых, так что я не ее клиент.
Вы стали и ее рефералом:)
Девушка объяснила, правда не в самой доступной форме (хотя пример с фартуком очень доходчив) что такое хорошо и что такое плохо и почему. Имеющий уши и что-то еще, да услышит.
Можно относиться к квартире, как к произведению искусства, тогда уместны это "что такое хорошо и что такое плохо", можно просто, как к жилью. Первый подход заканчивается "евроремонтами" и пшонкостайлами. Такой ремонт быстро устаревает и надоедает. Второй приводит к тому, что мы видим с стандартном европейском или американском ремонте - отсутствие дизайна и практичность.
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