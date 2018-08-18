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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2880288128822883

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 32
Вже навіть перевищили
38%
12
Приблизно на рівні 2013
16%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
9
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:19

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Селекционную работу провожу постоянно.
Оставил только сверхвостребованные объекты.
ПС Про огромный спрос на киевском РН - это из области иллюзий... или я не умею продавать :mrgreen:

Тем не менее, за последние 6 мес. с рынка вынесли все стоящее, за чем я следил.

Вынесли самое дешевое в каждом сегменте.

Саме так.
Навіть панельні "хрущовки".
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:23

  investorkiev написав:
  UA написав:Селекционную работу провожу постоянно.
Оставил только сверхвостребованные объекты.
ПС Про огромный спрос на киевском РН - это из области иллюзий... или я не умею продавать :mrgreen:


Так у тебя ж обьекты дорогие, элитка. А ликвидность в экономе самая большая

Элитка это отреставрированный дом на Софиевской площади. Или где Кличко живет с видом на Оперный театр. Меня там нет и не было.
Как раз в более доступном (народном) сегменте какие-то фантастические закидоны по ремонту. Хотят пА бАгатому :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:31

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Селекционную работу провожу постоянно.
Оставил только сверхвостребованные объекты.
ПС Про огромный спрос на киевском РН - это из области иллюзий... или я не умею продавать :mrgreen:

Тем не менее, за последние 6 мес. с рынка вынесли все стоящее, за чем я следил.

Вынесли самое дешевое в каждом сегменте.

В тех объектах, за которыми следил, самое дешевое стартовало с 200 куе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:47

  airmax78 написав:
  Бывалый написав:
  airmax78 написав:Тоже после просмотра решил, что это видео бесполезное. Те, для кого оно предназначено, его не осилят. А тем, у кого и так все в порядке со вкусом - оно не очень нужно. Хотя, все равно интересно было.


Спасибо, но это не ко мне. Девочка двигает дизайнерские курсы и серебряные украшения по цене золотых, так что я не ее клиент.
Вы стали и ее рефералом:)

Девушка объяснила, правда не в самой доступной форме (хотя пример с фартуком очень доходчив) что такое хорошо и что такое плохо и почему. Имеющий уши и что-то еще, да услышит.

Можно относиться к квартире, как к произведению искусства, тогда уместны это "что такое хорошо и что такое плохо", можно просто, как к жилью. Первый подход заканчивается "евроремонтами" и пшонкостайлами. Такой ремонт быстро устаревает и надоедает. Второй приводит к тому, что мы видим с стандартном европейском или американском ремонте - отсутствие дизайна и практичность.
Vlad442
 
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