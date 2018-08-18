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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28812882288328842885>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 32
Вже навіть перевищили
38%
12
Приблизно на рівні 2013
16%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
9
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:19

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Селекционную работу провожу постоянно.
Оставил только сверхвостребованные объекты.
ПС Про огромный спрос на киевском РН - это из области иллюзий... или я не умею продавать :mrgreen:

Тем не менее, за последние 6 мес. с рынка вынесли все стоящее, за чем я следил.

Вынесли самое дешевое в каждом сегменте.

Саме так.
Навіть панельні "хрущовки".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:23

  investorkiev написав:
  UA написав:Селекционную работу провожу постоянно.
Оставил только сверхвостребованные объекты.
ПС Про огромный спрос на киевском РН - это из области иллюзий... или я не умею продавать :mrgreen:


Так у тебя ж обьекты дорогие, элитка. А ликвидность в экономе самая большая

Элитка это отреставрированный дом на Софиевской площади. Или где Кличко живет с видом на Оперный театр. Меня там нет и не было.
Как раз в более доступном (народном) сегменте какие-то фантастические закидоны по ремонту. Хотят пА бАгатому :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:31

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Селекционную работу провожу постоянно.
Оставил только сверхвостребованные объекты.
ПС Про огромный спрос на киевском РН - это из области иллюзий... или я не умею продавать :mrgreen:

Тем не менее, за последние 6 мес. с рынка вынесли все стоящее, за чем я следил.

Вынесли самое дешевое в каждом сегменте.

В тех объектах, за которыми следил, самое дешевое стартовало с 200 куе.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:47

  airmax78 написав:
  Бывалый написав:
  airmax78 написав:Тоже после просмотра решил, что это видео бесполезное. Те, для кого оно предназначено, его не осилят. А тем, у кого и так все в порядке со вкусом - оно не очень нужно. Хотя, все равно интересно было.


Спасибо, но это не ко мне. Девочка двигает дизайнерские курсы и серебряные украшения по цене золотых, так что я не ее клиент.
Вы стали и ее рефералом:)

Девушка объяснила, правда не в самой доступной форме (хотя пример с фартуком очень доходчив) что такое хорошо и что такое плохо и почему. Имеющий уши и что-то еще, да услышит.

Можно относиться к квартире, как к произведению искусства, тогда уместны это "что такое хорошо и что такое плохо", можно просто, как к жилью. Первый подход заканчивается "евроремонтами" и пшонкостайлами. Такой ремонт быстро устаревает и надоедает. Второй приводит к тому, что мы видим с стандартном европейском или американском ремонте - отсутствие дизайна и практичность.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Бывалый написав:
  airmax78 написав:Тоже после просмотра решил, что это видео бесполезное. Те, для кого оно предназначено, его не осилят. А тем, у кого и так все в порядке со вкусом - оно не очень нужно. Хотя, все равно интересно было.


Спасибо, но это не ко мне. Девочка двигает дизайнерские курсы и серебряные украшения по цене золотых, так что я не ее клиент.
Вы стали и ее рефералом:)

Девушка объяснила, правда не в самой доступной форме (хотя пример с фартуком очень доходчив) что такое хорошо и что такое плохо и почему. Имеющий уши и что-то еще, да услышит.
По цветам всё понятно, тут не нужно иметь никакого вкуса что бы понимать что тупые прямые цвета это не красиво. Но чем ей фото ночного Нью Йорк не понравилось? Видно комплекс какой то.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Как раз в более доступном (народном) сегменте какие-то фантастические закидоны по ремонту. Хотят пА бАгатому

Есть пословица "из грязи в князи". Видимо ваш сегмент является как раз промежуточным между экономом "бедненько, но чистенько" и элиткой, когда люди уже не забивают себе голову излишним перфекционизмом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  Бывалый написав:[quote="4859518:airmax78"]Тоже после просмотра решил, что это видео бесполезное. Те, для кого оно предназначено, его не осилят. А тем, у кого и так все в порядке со вкусом - оно не очень нужно. Хотя, все равно интересно было.


Спасибо, но это не ко мне. Девочка двигает дизайнерские курсы и серебряные украшения по цене золотых, так что я не ее клиент.
Вы стали и ее рефералом:)

Девушка объяснила, правда не в самой доступной форме (хотя пример с фартуком очень доходчив) что такое хорошо и что такое плохо и почему. Имеющий уши и что-то еще, да услышит.


Макс, какая девочка, какие фартука????

Вы так ничего и не поняли?? Нужно не красоту наводить, а делать деньги.

У вас последний шанс - берите весь кеш что есть, останавливайте ремонт, берите по максимуму стояк однушек в Навигаторе. Дбк4 дает рассрочку - берите на максимальное количество квартир- продадите свою прэлэсть и погасите. Цель - иметь стояк однушек в Навигаторе, они сдаются уже с базовым ремонтом, только плитку в с/у нужно сделать, но на крайний случай сначала можно и не делать- покрасите стены масляной краской.

Этот стоячок однушек - это будет ваш золотой билет на РАКЕТУ, это ваш реальный шанс ворваться в мир лендлордов и выйти на пенсию в 45 лет!

Поймите, годы бегут, а вы страдаете х.ней, скоро уже и андролог не поможет...[/quote] Та видя его куколдовские замашки я так понимаю что андролог не сильно то и помогает.

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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  Унуноктий написав:
Прохожий написав:[quote="investorkiev"]


Более того - место ХУЖЕ Медового сложно назвать, из 250 комплексов Киева - это разве что Оранж.
Ты не понимаешь, эти места для обеспеченных людей[b].
совские ставки от УКО?
Возле медового в 50 метрах два огромных озера

k

І що з ними робити? Засипати і набувати там 25-поверхівок-термітників?[/quote]Надеюсь облагородят.

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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Селекционную работу провожу постоянно.
Оставил только сверхвостребованные объекты.
ПС Про огромный спрос на киевском РН - это из области иллюзий... или я не умею продавать :mrgreen:

Тем не менее, за последние 6 мес. с рынка вынесли все стоящее, за чем я следил.

Вынесли самое дешевое в каждом сегменте.
Так всегда и происходит.

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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:55

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:
  Бывалый написав:Спасибо, но это не ко мне. Девочка двигает дизайнерские курсы и серебряные украшения по цене золотых, так что я не ее клиент.
Вы стали и ее рефералом:)

Девушка объяснила, правда не в самой доступной форме (хотя пример с фартуком очень доходчив) что такое хорошо и что такое плохо и почему. Имеющий уши и что-то еще, да услышит.

Можно относиться к квартире, как к произведению искусства, тогда уместны это "что такое хорошо и что такое плохо", можно просто, как к жилью. Первый подход заканчивается "евроремонтами" и пшонкостайлами. Такой ремонт быстро устаревает и надоедает. Второй приводит к тому, что мы видим с стандартном европейском или американском ремонте - отсутствие дизайна и практичность.

Зря я это сюда выложил. Как я и писал: до тех кому это видео могло бы быть полезно - оно не доходит. Тем, до кого доходит - они и так это понимают. Хотя не все так безнадежно, если даже Земсков уже понял, что его ремонты убогие.
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