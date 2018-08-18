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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2882288328842885>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 32
Вже навіть перевищили
38%
12
Приблизно на рівні 2013
16%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
9
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:57

  Унуноктий написав:
investorkiev написав:Поймите, годы бегут, а вы страдаете х.ней, скоро уже и андролог не поможет...
Та видя его куколдовские замашки я так понимаю что андролог не сильно то и помогает.

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У кого что болит...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:58

  Унуноктий написав:
Frant написав:І що з ними робити? Засипати і набувати там 25-поверхівок-термітників?
Надеюсь облагородят.

Медовым на озерах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 11:04

  Унуноктий написав:
airmax78 написав:Девушка объяснила, правда не в самой доступной форме (хотя пример с фартуком очень доходчив) что такое хорошо и что такое плохо и почему. Имеющий уши и что-то еще, да услышит.
По цветам всё понятно, тут не нужно иметь никакого вкуса что бы понимать что тупые прямые цвета это не красиво. Но чем ей фото ночного Нью Йорк не понравилось? Видно комплекс какой то.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Вот два изображения Нью Йорка в интерьере, чтобы вам была понятна разница между хорошо и плохо.
Зображення
Зображення
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 11:22

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
investorkiev написав:Поймите, годы бегут, а вы страдаете х.ней, скоро уже и андролог не поможет...
Та видя его куколдовские замашки я так понимаю что андролог не сильно то и помогает.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

У кого что болит...


Макс, я написал не для того, что бы Вы обиделись. А для того,что-бы Вы наконец-то начали действовать!

Схема же уже отработана: берете на все деньги стояк однушек (рассрочку гасите потом за счет продажи купленной прэлэсти), там сдача с базовым ремонтом, и вы уже на пенсии по багатству, в свои 45.
А дальше уже лендлордствуйте как душе захочется: продавайте, покупайте, перевкладывайте. Главное что Вы будете в игре.

ЗЫ: Влад442, напомните нам плиз, сколько обходится доведение до уме типичного ремонта Аркады/ДБК4, чтоб можно было запускать квартирантов?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 11:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:разница между хорошо и плохо.

Было время, когда фотообои тоже были модными.
Вам не приходило в голову, что, когда люди носятся с дизайнами интерьеров, они похожи на модницу, выбирающую платье из последней коллекции? Есть унитаз, есть дизайнерский унитаз. Функциональность одинаковая. Есть белые стены, есть белые стены испорченные сверху дизайном.
Будьте европейцем. Покрасьте стены в белый цвет, сделайте везде одинаковый белый ровный потолок, а на сэкономленные деньги купите гостинку.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 11:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:ЗЫ: Влад442, напомните нам плиз, сколько обходится доведение до уме типичного ремонта Аркады/ДБК4, чтоб можно было запускать квартирантов?

Около 100 тыс гривен с мебелью и техникой.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 11:30

Решил покопаться в истории ветки. И что я вижу?
Макс, с тех пор Ваши взгляды поменялись? Однуха от ДБК4 за 35куе уже не кажется такой дорогой?

Так сказать, ретроспективный взгляд на РОКЕТУ, ну и заодно вспомнить правление Святого Виктора.... Как молоды и наивны мы были тогда...

  airmax78 написав:Добавлено: Чт 25 окт, 2012 09:35

Внимательно слежу за рынком последние 2 месяца, т.к. собираюсь купить квартиру. Могу сказать, что на многие варианты, выставленные 2 месяца назад, цена уже успела снизиться на 5-10%. И это безо всякого торга. Я уверен, что это не предел. Время сейчас работает на покупателя. И это нормально после того, как цена росла 7 лет подряд на 20-40% в год. Объективно, цены неподъемные для 95% населения. Плюс соотношение цена/качество не выдерживает никакой критики. Страшно даже сравнивать, что покупает человек в Киеве за 2К за метр, по сравнению с тем, что можно за эти деньги купить в соседних странах с гораздо более высоким уровнем дохода.
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 02 лют, 2020 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 11:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
airmax78 написав:Девушка объяснила, правда не в самой доступной форме (хотя пример с фартуком очень доходчив) что такое хорошо и что такое плохо и почему. Имеющий уши и что-то еще, да услышит.
По цветам всё понятно, тут не нужно иметь никакого вкуса что бы понимать что тупые прямые цвета это не красиво. Но чем ей фото ночного Нью Йорк не понравилось? Видно комплекс какой то.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Вот два изображения Нью Йорка в интерьере, чтобы вам была понятна разница между хорошо и плохо.
Зображення
Зображення
Чего ж вы не объяснили что это видео для сотрудников базара Троещина? Для тех кто на пол красный ковролин ложит, на стенах обои с головами Нефертити, в ванной плитка с фоткам Лондона, а дверь в спальню обклеена пленкой леопардовой раскраски. Если что то я описал реальный ремонт в квартире кума на Трое. Короче как я и говорил эта ТП проговорила набор банальностей, а вы почему то считаете это откровением.

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Востаннє редагувалось Унуноктий в Нед 02 лют, 2020 11:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 11:33

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:ЗЫ: Влад442, напомните нам плиз, сколько обходится доведение до уме типичного ремонта Аркады/ДБК4, чтоб можно было запускать квартирантов?

Около 100 тыс гривен с мебелью и техникой.

Спасибо!
Ну и технически не очень сложно - нужен только плиточник и рукож@п- сантехник подключить.
Все остальное можно заказать из Эпика онлайн с доставкой.
Лайт-версия, самое оно для начинающего лендлорда-Макса.

Макс, покупайте штук 15 однушек, оставьте 15*100/25=60куе на окончательный ремонт (эТо меньше чем вы планируете ввалить в ремонт одной вашей прэлэсти) и велком.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 11:34

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:разница между хорошо и плохо.

Было время, когда фотообои тоже были модными.
Вам не приходило в голову, что, когда люди носятся с дизайнами интерьеров, они похожи на модницу, выбирающую платье из последней коллекции? Есть унитаз, есть дизайнерский унитаз. Функциональность одинаковая. Есть белые стены, есть белые стены испорченные сверху дизайном.
Будьте европейцем. Покрасьте стены в белый цвет, сделайте везде одинаковый белый ровный потолок, а на сэкономленные деньги купите гостинку.

Кухню из Эпика. Мебель с ОЛХ. И начать самому себе платить арендную плату.
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