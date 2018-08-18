airmax78 написав:

Добавлено:09:35Внимательно слежу за рынком последние 2 месяца, т.к. собираюсь купить квартиру. Могу сказать, что на многие варианты, выставленные 2 месяца назад, цена уже успела снизиться на 5-10%. И это безо всякого торга. Я уверен, что это не предел. Время сейчас работает на покупателя. И это нормально после того, как цена росла 7 лет подряд на 20-40% в год. Объективно, цены неподъемные для 95% населения. Плюс соотношение цена/качество не выдерживает никакой критики. Страшно даже сравнивать, что покупает человек в Киеве за 2К за метр, по сравнению с тем, что можно за эти деньги купить в соседних странах с гораздо более высоким уровнем дохода.