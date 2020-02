Додано: Нед 02 лют, 2020 12:57

airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав: разница между хорошо и плохо. разница между хорошо и плохо.

Было время, когда фотообои тоже были модными.

Вам не приходило в голову, что, когда люди носятся с дизайнами интерьеров, они похожи на модницу, выбирающую платье из последней коллекции? Есть унитаз, есть дизайнерский унитаз. Функциональность одинаковая. Есть белые стены, есть белые стены испорченные сверху дизайном.

Кухню из Эпика. Мебель с ОЛХ. И начать самому себе платить арендную плату.

О!

О!

Точно, тільки я вже не знаю, яка зараз ціна 1к в Бучі, я минулої осені встановив собі 2500 грн. Пора підвищувати?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

